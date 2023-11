Znamo li šta jedemo?

Koliko pazimo šta pijemo i jedemo? Koliko puta ste se zapitali odakle je stigla hrana na našem stolu, gdje je uzgojena, je li hemijski tretirana? Koliko znamo čitati deklaracije na proizvodima i na šta treba obratiti pažnju?

Nekada je nemoguće saznati odakle zapravo potiče ono što jedemo. Kako znati da je nešto zaista domaće, organsko? Mersida se 23 godine bavi prodajom proizvoda na pijaci, kaže kako je nemoguće imati sve organske proizvode .

“Uzimam od par ljudi iz Visokog, Ilijaša , te ljude od kojih godinama uzimam i znam sigurno da su stvarno to provjereni proizvodi gdje nema dodatnih pesticida I ostalog, maksimalno se trudim da podržim i organsku proizvodnju i poljoprivredu općenito jer ti ljudi ulože i svoj novac i život u to”, kazala je Mersida Prohić, prodavačica na pijaci.

Iako je teška ekonomska situacija prodavači nam kažu kako se građani trude kupovati domaće i provjerene proizvode.

No ima i onih koji se ipak odlučuju za tržne centre.

Nutricionisti savjetuju da kada gledamo deklaracije obratimo pažnju da na njima ima što manje sastojaka i što manje E brojeva, i na taj način ćemo znati da ta namirnica je u prirodnijem stanju bez konzervanasa, aditiva, pojačivača.

“Ono što bi izdvojio jeste mononatrijev glutaminat ili pojačivač okusa , koji je dobro poznat kao jedna štetna komponenta koja negativno utiče na cjelokupno naše zdravlje posebno na zdravlje našeg neurološkog sistema, stvara ovisnost pa čak I probleme sa kardiovaskularnim sistemom .Često se krije pod skrivenim šiframa E625 . Najviše ga ima u gotovim supama, kockama za supu, čipsevima, grickalicama”, kaže nutricionista Tarik Zolotić.

S ciljem zaštite biljaka, povrća i voća, proizvođači posežu za korištenjem pesticida, koji mogu uticati na zdravlje ljudi. Prilikom njhovog korištenja potrebno je voditi računa o namjeni ali i o količini koja će se upotrijebiti.

“Drugi od važnih pojmova jeste da se pridržavamo karence, to je taj neki problem da prođe period nakon primjene zaštitnog sredstva da prođe određeni period do distribucije. Suština jeste da mora proći taj period da bi došlo do razgradnje, odnosno propisane razgradnej aktivne materije određenog preparata u biljnim organima date kulture”, pojašnjava doc.dr.Sanel Haseljčić sa Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu.

Biti siguran da nešto nije tretirano hemijom nije moguće, ono što nam ostaje je da peremo voće i povrće, te koliko možemo kukujemo od provjerenih proizvođača, piše N1.

