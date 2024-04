Cvijeće koje podnosi visoke temperature

Sunčeva svjetlost je neophodna za rast biljaka, bilo napolju ili u zatvorenom prostoru. S druge strane, pretjerano izlaganje sunčevoj svjetlosti može spaliti, izbjeliti i oštetiti biljke i na kraju ih potpuno ubiti. Međutim, neke biljke uspevaju na punoj sunčevoj svjetlosti i to cvijeće koje voli sunce je vrlo zahvalno za naše podneblje.

Biljke ne mogu rasti niti cvjetati bez te energije. Ako biljka nema dovoljno svjetlosti, ona neće dovoljno rasti, a moguće je i da će čak uginuti. Treba znati da to cvijeće koje voli sunce treba redovno zalivati, posebno tokom intenzivnih sušnih perioda kada kiše nema nigde na vidiku.

Posebno treba paziti na višegodišnje biljke jer im je potrebno dovoljno vode da ojačaju svoj korenski sistem i da i naredne godine budu u punoj lepoti.

Biljke otporne na toplotu u saksijama se suše brže od onih u zemlji. A porozni materijali, kao što su posude obložene terakotom, suše se brže od onih od plastike, pa imajte to na umu kada birate u šta ćete posaditi cveće. Kako biljke napreduju, i njhov kapacitet da uzimaju vodu ubrzava tako da ćete na ekstremnoj vrućini možda morati da ih zalivate dva puta dnevno.

Baštensko cvijeće neven i suncokret

Osunčane bašte cvijeću daju uglavnom osam sati direktne sunčeve svjetlosti dnevno, a to ne može svako cvijeće da podnese. Kada planirate da uredite svoj mali vrt, pazite da birate biljke koje mogu tolerisati tu količinu sunca.

Cinije su omiljeno cvijeće koje voli sunce jer su izdržaljive, a prelijepo izgledaju. Možete ih naći u bijeloj, roze, ljubičastoj i drugim nijansama. Cinije rastu visoko, što ih čini idealnim za ivice bašte. Mogu se uzgajati iz sjemena ili ih možete kupiti kao sadnice.

Neven se može naći u jarkim nijansama žute i narandžaste. To je jedna od najlakših biljaka za uzgajanje koje vole direktnu sunčevu svjetlost na otvorenom. Ako tražite cvijeće koje voli puno sunca i toplotu, posadite neven. Neven će takođe rastjerati mirisom štetočine, pa ako ga posadite po obodu bašte, to može biti od koristi. I njega možete uzgajati iz sjemena, ali ga takođe možete uzeti kao sadnice.

Suncokreti logično obožavaju sunce i otuda im i ime. Lako možete posaditi suncokret iz semena i uživati u cvatu ove visoke biljke za kratko vrijeme. Idealni su za dijeljenje bašte na cjeline ili za sijanje duž ivica.

Žalfija, limun verbena, geranijum

Čak i na vrhuncu ljeta nema razloga da vaša bašta ne bude šarena, živahna i bujna. Zapravo, vaša bašta ili terasa će biti prava mirisna oaza ako posadite cvijeće koje voli sunce.

Limun verbena je izdržljiva biljka koja voli sunce i potiče iz Južne Amerike, ali se sada uzgaja širom svijeta. Kažu da su tokom ljeta viktorijanske žene pronalazile olakšanje od vreline tako što su u maramice stavljale listove limun verbene i udisale slatku, citrusnu aromu. Danas možete jednostavno posaditi limun verbenu blizu svojih vrata i prozora za dašak prijatnog mirisa. Potrebno je samo jednom, dvaput nedjeljno zalivanje i cvjetaće od ljeta do jeseni.

Poznato je dugo da geranijumi podnose toplotu bolje od većine drugih biljaka. Međutim, da bi bili zdravi, potrebna im je konstantna vlaga i treba ih zaliti čim se površina zemlje osuši. Takođe će bolje napredovati ako ih u jeku ljeta popodne stavite u blagi hlad.

Žalfije dugo cvjetaju i lako se uzgajaju. Pošto su porijeklom sa Mediterana, tolerantne su na toplotu, preferiraju puno sunca i uspijevaju uz minimalno zalivanje ljeti, što ih čini idealnim za suve vrtove i pejzaže pogodne za sušu. Najupečatljivije žalfije imaju mnoštvo divnih plavih ili ljubičastih cvjetova koji su tu cijelo ljeto i privlače razne oprašivače.

Balkonsko cvijeće petunija, lavanda, ruzmarin

Većina krovnih terasa i balkona je direktno na sunčevoj svjetlosti. To ih čini idealnim mjestom za cveće, začinsko bilje i sezonske biljke koje vole sunce jer one samo tako mogu da se razviju u svoj svojoj ljepoti.

Te biljke treba redovno zalivati. Preporučljivo je da ih zalivate ujutru ili uveče kako biste spriječili isparavanje ili pregrijavanje. Ne zaboravite i da im date dovoljno energije iz đubriva jer to im omogućava da dobro rastu i razviju otpornost na bolesti i štetočine.

Balkonske biljke koje vole sunce su petunija, lavanda, origano, ruzmarin, žalfija, timijan, limunska verbena.

Cvijeće koje uspijeva na jakom suncu zapravo je najljepše jer mu ta energija daje ljepotu i snagu, pa je vrlo živopisno. Tim biljkama je obično potrebno šest ili više sati sunca svakog dana, iako neke vole malo popodnevne sjenke ili šarenog hlada kad sunce baš prži. Obavezno često provjeravajte svoje biljke na suncu da vidite da li im je potrebna voda. A da biste imali jedinstvenu terasu, u jednu istu veću saksiju posadite više različitih biljaka.

Izdržljivo cvijeće

Ako biste biljke koje se lako održavaju, a uz to djeluju vrlo lepo, birajte one koje tolerišu svakakve uslove. Takve biljke mogu da izdrže i sušu, i loše zemljište, i oštre zime, a prelijepo cvjetaju iznova svake godine. To su dnevni ljiljani, epimedijum, dikino oko, ruska žalfija, kukurek, sedumi, ehinacea, božur…

Cvijeće koje podnosi sušu

Kada nastupe ljetnje vrućine i suša, ove otporne biljke neće imati problem sa tim. To su hajdučka trava, gejlardija, lavanda, plava zvijezda…

Milion zvončića odlično podnosi visoke temperature

Milion zvončića voli sunce i tople temperature. To ovo cvijeće čini savršenim za ljetnju sadnju u saksije ili viseće korpe.

Verbena je izdržljivo cvijeće koje odlično trpi sunce

Izaberite mjesto sa dobro dreniranom zemljom za vaše verbene. Verbena se može sijati iz sjemena u zatvorenom prostoru od februara do aprila ili direktno u zemlju u maju.

Afrička margareta podnosi sušu

Afričke margarete su prilično tolerantne na sušu. Za najbolji rast, međutim, treba im 25 mm vode nedjeljno od padavina ili navodnjavanja. Održavajte stalno vlažnost zemljišta koje je dobro drenirano i donekle kiselo sa 5 ili 5,5 pH. Takođe, dodajte kompost u zemlju prije sadnje, prenosi Informer.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.