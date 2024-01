Do kada treba raskititi jelku i kako je spakovati za narednu godinu?

Prošli su novogodišnji i božićni praznici pa je došlo vrijeme da se sklanjaju ukrasi i jelka. No, da li postoji tačan datum kada treba raskititi jelku? Postoji nekoliko tumačenja do kada bi jelka trebalo da bude okićena, a više o tome možete čitati u nastavku teksta.

Kada treba skloniti jelku?

Jelka koja se ukrašava pred novogodišnje praznike može biti vještačka ili prirodna sadnica. Tako u istočnim i nekim zapadnim dijelovima svijeta ljudi biraju prirodnu sadnicu jer vjeruju da će donijeti dobru energiju u kuću, a nakon slavlja ista se može posaditi, kako bi sav dotadašnji rad nastavio da raste i napreduje. Inače, vjeruje se da je novogodišnja jelka sjeme početka nove godine. S druge strane, odabir vještačke jelke neće umanjiti radost i ostvarenje namjera, a vašu jelku možete zamijeniti novom pred naredne praznike, ali je takođe možete imati i narednih nekoliko godina.

Prema nekom nepisanom pravilu, 12 dana nakon Božića, odnosno do 18. januara, sve novogodišnje ukrase treba ukloniti.

Prema feng šuiju, sve što je "obavilo" svoj posao treba ukloniti iz kuće, a takva situacija je i sa novogodišnjom dekoracijom jer ona pripada novogodišnjim praznicima, koji su uglavnom prošli.

Prema tom tumačenju, ako ih ne uklonite do tog datuma ostajete u prošlosti.

Kako da jelku i nakit odložite do narednih novogodišnjih praznika?

Skidanje ukrasa - Savjet je da svaki novogodišnji ukras skinete sa grane individualno te nježno prebrišite mikrofiber krpicom, a kako biste uklonili prašinu. Staklene kugle i lomljive ukrase umotajte u pucketavu foliju ili papirni ubrus prije nego što ih odložite u originalne kutije ili neku veću, koja je namijenjena za to. Na kutiji možete napisati koji ukrasi su unutra te je odložiti na neko mjesto gdje ništa neće bili naslagano preko nje, kako se ukrasi ne bi oštetili.

Skidanje i čuvanje lampica - Ako i vaše novogodišnje lampice završe u zamršenoj gomili kablova nakon što ih skinete, evo nekoliko načina kako da riješite taj problem. Kada skidate lanac sa lampicama, umotajte ih u labavi krug te omotajte tanke vezice oko kablova kako se ne bi umrsili. Zatim, lampice umotajte u novinski papir ili list ubrusa, kako biste spriječili lomljenje lampica i pucanje kablova. Nakon toga ih ubacite u plastičnu kesu te u kutiju.

Šta uraditi s prirodnom jelkom?

Najdosadniji dio kod prirodne jelke je linjanje iglica po kući, a to možete spriječiti tako što ćete ispod jelke postaviti kesu, na koju će iglice padati tokom praznika. Nakon toga, tu kesu samo pokupite kada se praznici završe. Ako ipak brinete o estetici, postoje i kese sa prazničnim motivima, tako da su one atraktivne, a uz to i funkcionalne. Nakon toga, prirodnu jelku možete zasaditi negdje izvan grada ili u dvorište i tako joj produžiti život i poslije novogodišnjih praznika.

Kako da raskitite vještačku jelku?

Savjet je da jelku ne pokušavate vratiti u usku kutiju u kojoj ste je i kupili.

Nakon što ste s nje uklonili sve ukrase i lampice, jednostavno je rasklopite u dijelove, skupite grane ka gore i ubacite je u veću kesu, te je dobro zatvorite i odložite je tako da se grane ne savijaju i ne oštete, do narednih praznika.

