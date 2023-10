Donose sreću i novac: Najpoželjnije biljke prema feng šui vjerovanju

Zeleni "ljubimci" su među najpouzdanijima kada je u pitanju podizanje energije u prostoru, a određene vrste mogu unijeti u dom razne blagodeti: prema feng šui praksi (drevna kineska vještina koja korišćenjem energije stvara harmoniju između individue i njenog okruženja, kao i tehniku uređenja životnog prostora, metod osmišljavanja okruženja, kao i pravilnim raspoređivanjem prostora i namještaja), biljke su poznate kao najpouzdaniji iscjelitelji negativne energije, a u naš dom i život mogu prizvati pozitivnu energiju, sreću, bogatstvo i zdravlje.

U nastavku predstavljamo tri biljke za koje se vjeruje da donose sreću i novac...

Srećni bambus (Dracaena braunii)

Jedan od najvećih srećonoša je srećni bambus. On u kuću unosi pozitivnu energiju, a najveći efekat ima ako ga dobijete kao poklon. Ova biljka u svom okruženju dovodi u ravnotežu prirodne elemente, vodu, zemlju, vatru i drvo, ako je vjerovati feng šuiju. Kinezi vjeruju da je broj stabljika vrlo važan. Dva srećna bambusa simbolišu ljubav, a tri sreću, bogatstvo i dugovječnost. U kineskoj tradiciji je razrađeno značenje do 21. stabljike, sa preskočenim brojem četiri, jer se vjeruje da on donosi nesreću. Dvadeset stabljika srećnog bambusa simboliše savršenstvo.

Iako nosi naziv srećni bambus, ova biljka ne pripada porodici bambusa. Ona pripada porodici ljiljana, a porijeklom je iz tropskih šuma Afrike i dijelova jugoistočne Azije. Što se održavanja tiče, ova biljka se najčešće drži u vazi sa vodom koja se mijenja svake sedmice. Ne voli direktnu sunčevu svjetlost i često mu listovi požute ukoliko je izložen. Vjeruje se da donosi sreću čak i ako se osuši zbog lošeg održavanja.

Drvo novca (Pachira aquatica)

Pachira, poznatija kao drvo novca, je vrlo popularan izbor za kućnu biljku. Karakterišu je isprepleteno deblo i bujna krošnja, a prema feng šuiju vjeruje se da donosi porodičnu harmoniju, zdravlje, dobar poslovni početak i školski uspjeh. Takođe, za poslovni uspjeh je potrebno da ima tri ili pet isprepletenih debala, a poželjno je izbjegavati nesrećan broj četiri. Izbjegavati treba i kupatilo kao lokaciju za ovu zelenu divu.

Drvo novca potiče iz tropskih močvara Srednje i Južne Amerike, a u kućnim uslovima može narasti do dva metra. Uspijeva na jakom, ali ne i direktnom svjetlu i poprilično je laka za održavanje. Zaliva se ustajalom vodom, tek kad je zemlja na dodir suva. Treba izbjegavati pretjerano zalivanje, jer je ova biljka sklona truljenju korijena. Potrebno ju je prihraniti u proljećnoj i ljetnoj sezoni, kao i redovno obrezivati žute listove.

Krasula (Crassula ovata)

Ova zanimljiva biljka nosi nazive krasula, pareša i drvo žada. Vjeruje se da donosi obilje bogatstva i pozitivnu energiju. U feng šuiju je prepoznata kao biljka prijateljstva, sreće i novca. Azijati je prepoznaju kao srećonošu koja aktivira energetska polja finansija, ali je takođe nije poželjno držati u kupatilu, kao ni u spavaćoj sobi. Porijeklom je sa juga afričkog kontinenta, a može dostići visinu od dva i po metra. Listovi je svrstavaju u porodicu sukulenata pa je samim tim vrlo jednostavna za uzgoj i održavanje. Može se posaditi iz sjemena, lista i korijena, s tim da je korijenu potrebno malo više vremena. Krasula voli sunčevu svjetlost, ali ako počne pokazivati crvene pjege znači da je izlaganje suncu pretjerano. Smeđa boja na listovima indikator je prevelike vlage. Najbolje ju je presaditi svakih tri do pet godina.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.