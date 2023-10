Evo šta možete sijati u oktobru

Veliki je izbor vrsta koje sada možemo posijati i koje će nas obradovati svojim zelenilom i cvjetovima rano na proljeće ili početkom ljeta

Za oktobar se veže završetak vegetacije većine ukrasnog bilja, međutim ovo je mjesec intenzivne sjetve nekih vrsta. Zemlja je još uvijek dovoljno topla i dobro je snabdjevena vlagom.

Veliki je izbor vrsta koje sada možemo posijati i koje će nas obradovati svojim zelenilom i cvjetovima rano na proljeće ili početkom ljeta.

Sjetva u plastenicima i na otvorenom

Ukrasni grašak sada možemo posijati i on će do zime da nikne. Sjeme možemo posijati u posudice ili direktno na polju. Osim u jesen, sije se što ranije na proljeće. Bolja opcija je da ga posijemo u posudice i čuvamo u plasteniku, jer će veći broj biljaka da prezimi i neće se smrznuti. Kada prođe opasnost od mraza, sadimo mlade biljke na otvorenom. Na proljeće kreće sa vegetacijom veoma rano, a to znači i da će veoma rano procvjetati.

Za sadnju koristite uske i duboke posude ili plastične boce kojima odrežemo vrh i na dnu napravimo rupice za odvod suvišne vode. Grašak ima uzak i dug korijen. Sjeme možete 24 h prije sjetve da potopite u vodu, što će ubrzati klijanje i nicanje.

Različak ima sitno sjeme. Možemo ga sijati na otvorenom i u plitke posudice, jer ne razvija dugačak korijen. Često se sije u raznim mješavinama.

Još jedna vrsta koju sada možemo posijati je nigela. Sjetva se obavlja na dubini od 2 cm. Vrsta je dosta otporna na niske temperature, ali je prezimljavanje bolje ako se prekrije nekom agrofolijom da je zaštiti. Još bolja opcija je da je uzgajamo u posudama u plasteniku, a na proljeće presadimo na stalno mjesto.

Koje još sjeme možete posijati?

Ne zaboravite makove koji mogu imati žute, crvene ili narandžaste cvjetove. Zatim ukrasni sljez, medvjeđa stopa, ali ne zaboravite brojne lukovice, poput: krokusa, narcisa, tulipana i brojne druge vrste, prenosi Agroklub .

