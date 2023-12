Kako efikasno očistiti zagorjelo posuđe?

Većini ljudi se bar jedanput u životu desilo da im zagori šerpa, tava ili neko drugo posuđe. Tada počinje mukotrpno pranje, te se koriste razna sredstva za čišćenje, koja su potrebna da bi suđe ponovo zablistalo. No, ribanjem se posuđe lako ošteti, pa je neophodno voditi računa prilikom čišćenja, a u nastavku možete pročitati nekoliko načina da očistite zagorjelo posuđe bez upotrebe žice ili hemijskih sredstava.

Očistite posuđe bez hemije

Za početak, za ovaj način čišćenja zagorjelog posuđa potrebni su soda bikarbona, kuhinjska so, alkoholno sirće, deterdžent za pranje sudova i papirni ubrusi.

Kako biste očistili tavu ili šerpu pospite so i sodu bikarbonu te preko njih dodajte deterdžent za pranje suđa. Sve dobro očistite, a zatim na smjesu stavite papirne ubruse i sve prelijte sirćetom. Ostavite da odstoji nekoliko minuta pa skinite mokre ubruse.

Nakon toga, primijetićete da se prljavština i zagorjeli ostaci lakše skidaju. Potom još jednom operite tavu deterdžentom za pranje sudova i vodom.

Iako je soda bikarbona višenamjensko sredstvo koje, osim u ishrani, široku primjenu ima i u domaćinstvu, odnosno kada je riječ o čišćenju, još jedna stvar koju većina ljudi vjerovatno uvijek ima u svojoj kući, a koja uklanja tvrdokorne, zagorjele tragove hrane na posuđu je prašak za pecivo. Dakle, sve što vam je potrebno da biste u potpunosti i bez mnogo muke oprali suđe koje je zagorjelo jeste jedna kesica ovog sredstva.

U zagorjelo suđe sipajte vodu, dodajte prašak za pecivo i stavite da proključa. Zagorjeli dijelovi bi trebalo sami da počnu da se odvajaju, a možete se poslužiti namjenskom četkom za pranje sudova, ali pazite da tom prilikom ne oštetite suđe.

Ukoliko ne uspijete iz prvog puta, ponovite postupak, a šerpu ili bilo koje drugo posuđe zatim operite po uobičajenom postupku, i to sa malo deterdženta i mlake vode.

Čišćenje pomoću soli

So je jedna od najstarijih metoda za čišćenje mrlja sa tepsija i šerpi, a kako biste očistili šerpu, sipajte vodu koja treba tek da prekrije dno te dodajte veću količinu soli. Uključite ringlu i ostavite da proključa, te prokuvajte pet do 10 minuta. Zagorjele naslage na posuđu će se nakon toga lakše skidati. Osim toga, so može da se doda i u preparate za posuđe, a na taj način se dobija abrazivna mješavina za pranje.

Čišćenje gaziranim pićem

Na samom početku bilo bi dobro da se mrlja dobijena prilikom kuvanja tretira prije nego što se osuši, odnosno prije nego što se osuši sipajte Coca-Colu ili neko drugo gazirano piće i ostavite da djeluje nekoliko minuta. Poslije toga operite posuđe kao što i inače radite deterdžentom.

Aluminijumska folija

Ako gore navedene metode nisu najbolje djelovale ili nije bilo efekta, pokušajte očistiti posuđe aluminijumskom folijom. Zagorjelu površinu prekrijte sodom bikarbonom i dodajte joj tek toliko vode da dobijete pastu. Zgužvanom lopticom aluminijumske folije ribajte zagorjelo područje dok se ne počne otapati. Poslije svega nekoliko minuta ribanja trebalo bi da počnu otpadati zagorjeli ostaci.

Iako ova metoda zahtijeva struganje, izbjegavajte pretjerano stiskanje jer dovoljno je odstraniti samo zaostalu hranu. Nakon uklanjanja mrlje posudu isperite čistom toplom vodom i deterdžentom za posuđe te ostavite da se posuši.

Ipak, pazite dok čistite svoje posuđe na ovaj način jer se ne preporučuje ovaj vid čišćenja na tavama ili šerpama koje imaju zaštitni sloj na dnu.

