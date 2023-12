Kako nered u kući utiče na psihu?

Savremena psihologija je počela da otkriva dubok uticaj našeg fizičkog okruženja na naše mentalno i emocionalno stanje, a pretrpan prostor negativno utiče na psihu.

Odvajanje vremena za raskrčivanje prostora nije samo stvar estetike ili stvaranje mjesta za nove stvari, već i njegovanje zdravijeg uma i duše.

Naš prostor pokazuje ko smo mi

Naše okruženje je ogledalo našeg mentalnog stanja. Svaki predmet u našem prostoru, bilo da je dragi suvenir ili neka beznačajna papirologija, ima psihološki značaj. Ali kada se predmeti akumuliraju do tačke stvaranja nereda, to postaje vizuelni prikaz unutrašnjeg haosa i samim time utiče na naše mentalno zdravlje i kognitivne procese više nego što mislimo, objašnjava se na sajtu Power of Positivity.

Kako nered djeluje na nas?

Brojne studije su pokazale vezu između pretrpanog prostora i povećanog nivoa stresa. Kada se suoči sa pretrpanim okruženjem, mozak to doživljava kao zadatak koji traži pažnju. Ovaj stalni podsjetnik na „nedovršeni posao“ može dovesti do osjećaja anksioznosti i odlaganja, što dodatno pogoršava problem. Studije su takođe utvrdile da je važno da rasteretite svoje okruženje kako starite. Previše stvari može sputavati starije odrasle osobe i držati ih zaglavljim u vremenu i sa predmetima koji im više nisu potrebni.

Štaviše, nered djeluje kao čulno preopterećenje. Višak stimulansa iz pretrpanog prostora može poremetiti naš fokus. Stoga postaje izazovno obrađivati informacije i efikasno izvršavati zadatke. Ova rasuta pažnja može da dovede do frustracije i smanjenja produktivnosti, što dodatno utiče na samopoštovanje i opšte raspoloženje.

Kada uklonimo sve suvišne predmete iz svog okruženja, ne pravimo samo prostor u fizičkom smislu, nego stvaramo i mentalni i emocionalni prostor za jasnoću, rast i podmlađivanje. Razmislite o uklanjanju nereda kao o ritualu iscijeljenja – svaki predmet sa kojim se rastanete predstavlja oslobađanje od prošlih tereta i otvaranje mjesta za nove mogućnosti. Postoji nešto duboko katarzično u činu rasterećenja. Ne radi se samo o tome da se oslobodite stare odjeće ili neiskorišćenih uređaja. Umjesto toga, simbolizuje odbacivanje starihidentiteta, zastarelih vjerovanja i emocionalnog prtljaga. Potvrđujete svoj rast kada otpustite nešto što vam više ne služi. Takođe počinjete da dajete prednost svom blagostanju.

Štaviše, uklanjanje nereda može biti odlična vježba za uzemljenje. To je zato što omogućava pojedincima da budu prisutni u ovom trenutku. Proces sortiranja, organizovanja i odlučivanja šta zadržati ili odbaciti podstiče introspekciju. Primorava čovjeka da procijeni šta je zaista važno u životu, a šta stvara buku. To može dovesti do kristalno jasnog razumevanja sebe i svojih vrednosti. Zato, pripremite jednu veliku kesu, metlu i pajalicu, i počnite da raščišćavate svoj život, piše Magazin Novosti.

