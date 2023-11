Kako očistiti veš-mašinu?

Neprijatni mirisi, kamenac i bakterije s vremena na vrijeme natalože se na raznim dijelovima veš-mašine, što se zatim odrazi na miris i čistoću veša. Kako biste očistili ovaj uređaj potrebno je svega nekoliko koraka, a većinu sredstava imate i kod kuće.

U nastavku možete pročitati kako na brz i efikasan način očistiti vašu veš-mašinu.

Zašto treba redovno čistiti veš-mašinu?

Vjerovatno ste se nekad zapitali zašto vaša odjeća ne miriše lijepo iako ste stavili prašak i omekšivač. Takvi neprijatni mirisi nastaju jer su uređaji zaduženi za pranje veša veoma pogodni za razvoj bakterija i gljivica, a s obzirom na to da im pogoduju vlažnost i tama unutar uređaja, gdje se one razvijaju. Upravo zbog toga je čišćenje veš-mašine, pored uklanjanja neprijatnih mirisa, veoma bitno i za zdravlje. Preporučuje se da barem jednom mjesečno očistite veš-mašinu kako bi ona bila dezinfikovana i bez neprijatnih mirisa. Manje temperature pranja kao što su 30 i 40 stepeni štede struju i manje oštećuju tkanine, ali ne uništavaju bakterije i iz tog razloga treba s vremena na vrijeme očistiti mašinu na većoj temperaturi. Pojedini uređaji za pranje imaju funkciju samočišćenja veš-mašine, tačnije bubnja, pa možete samo pratiti uputstvo za korišćenje koje ste dobili prilikom kupovine aparata. Izuzetno je bitno da poslije svakog ciklusa pranja ostavite otvorena vrata uređaja za pranje kako bi se mašina prosušila iznutra. Poželjno je i suvom krpom prebrisati gumu na vratima veš-mašine, jer je to upravo mjesto gde se voda zadržava i postoji mogućnost razvijanja plijesni i stvaranja kamenca koji može ostavljati tragove po vašoj odjeći.

Kako očistiti fioku za deterdžent?

Fioka je pogodno mjesto za razvijanje buđi s obzirom na to da se u nju sipaju prašak i omekšivač koje uređaj za pranje povlači prilikom zadatih programa, a oni se dalje šire na ostale dijelove veš-mašine i tkanina. Kada čistite fioku za deterdžent obavezno je izvadite, jer ćete tako imati lakši pristup i efikasnije ćete je očistiti. Nakon toga je operite toplom vodom ili je potopite i ostavite malo da odstoji, kako bi lakše skinuli prašak sa zidova pregrada, a zatim je potrebno ukloniti nečistoće koje nije moguće očistiti samo vodom. Zato bi u pregrade fioke trebalo sipati bijelo sirće i sodu bikarbonu, koje treba da odstoji neko vrijeme.

Nakon desetak minuta možete uzeti staru četkicu za zube te dobro istrljati unutrašnjost i spoljašnjost fioke za deterdžent. Poslije četkanja operite fioku pod mlazom vode i prosušite prije vraćanja. No, prije vraćanja fioke potrebno je dezinfikovati i mjesto gdje ona stoji, i to pomoću alkoholnog sirćeta, koje ćete naprskati i poslije toga prebrisati krpom.

Kako očistiti gumu na vratima veš-mašine?

Guma na vratima je takođe podložna skupljanju prljavštine, gljivica i ostalih nečistoća koje se tu nakupljaju tokom pranja. Nečistoće se najčešće talože na dnu gume, jer se tu sakuplja voda, a stvara se i kamenac koji u dodiru sa tkaninama ostavlja žute tragove. Gumenu zaptivku i sve nabore treba detaljno obrisati, ali pažljivo. Za početak, gumu je najbolje prvo posušiti krpom ili ubrusom, kako biste prišli svim dijelovima jer se ona uglavnom na sredini preklapa pa je potrebno malo razdvojiti kako biste uspješno pokupili svu vodu. Zatim treba naprskati sve dijelove gume, posebno onaj preklopljeni na dnu, jer se tu nakuplja najviše nečistoća. Nakon što odstoji neko vrijeme potrebno je krpom sve detaljno obrisati. Osim toga, dezinfekciju i čišćenje gume na vratima od veš-mašine možete očistiti i nekim sredstvom na bazi hlora. Takođe, i vrata treba očistiti, i to već navedenim sredstvima te prebrisati krpom kako unutrašnjost, tako i spoljašnjost.

Kako očistiti bubanj veš-mašine?

Bubanj se lako može očistiti alkoholnim sirćetom i sodom bikarbonom, koji su se dobro pokazali u različite svrhe. Da bi odjeća lijepo mirisala, nakon pranja treba redovno čistiti bubanj veš-mašine. Njega možete lako očistiti na sljedeći način:

U bubanj veš-mašine sipati dva dl alkoholnog sirćeta i 1/4 šolje sode bikarbone, a zatim u fioku za prašak u odjeljak za omekšivač nasuti sirće, te u odjeljak za prašak sodu bikarbonu, i to onoliko koliko inače sipate praška tokom pranja veša.

Nakon toga zatvorite sve i uključite veš-mašinu da odradi program pranja na prazno pri temperaturi od 90 stepeni. Ovakvim postupkom ćete se otarasiti neprijatnog mirisa, gljivica, bakterija i kamenca koji se nataložio u skrivenim dijelovima.

Inače, redovnim čišćenjem veš-mašine čuvate i svoje zdravlje jer nikako nije preporučljivo da se u kući, a pogotovo ne na odjeći i drugim tkaninama s kojima dolazimo u dodir, nalaze bakterije i gljivice.

