Kako ukloniti fleke sa obojene odjeće?

Slučajno ste ubacili bijeli i šareni veš zajedno na pranje, pa vas je dočekalo neprijatno iznenađenje kada ste vidjeli da je bijeli veš obojen? Iako možda izgleda da rješenja nema, ipak postoje načini na koje ćete vešu vratiti staru boju, a nastavku možete pročitati nekoliko načina kako da to i postignete.

Kako da skinete ove fleke?

Ako vam se odjeća već obojila, prvo provjerite etiketu na odjevnom predmetu kojem želite vratiti boju. Ukoliko piše da taj predmet ne smije da se izbjeljuje, nemojte to ni raditi (riječ je o znaku trougla sa slovom X).

U većini slučajeva bijeli veš od 100 odsto pamuka može da se otkuva, a takvi su, na primjer, peškiri, posteljina, donji veš.

Budite oprezni kad je riječ o bijelim pamučnim majicama sa natpisima i drugim aplikacijama, jer iako je 100 odsto pamuk, to može pustiti boju ili ih visoke temperature mogu trajno oštetiti.

Kako ukloniti boju sa bijele odjeće?

Iako bijela odjeća može izgledati privremeno uništena mrljom od boje, dobra vijest je da rješenje postoji, i to vrlo jednostavno. Mrlje od boje dobro reaguju na toplu vodu pa prvo provjerite naljepnice za njegu odjeće kako biste saznali koja je najviša temperaturu na kojoj ih možete oprati.

Pomiješajte prašak za pranje bijelog veša i toplu vodu, te potopite odjeću u ovoj smjesi najmanje 30 minuta pa do nekoliko sati. Nakon toga odjeću isperite toplom vodom te je operite, kao što to inače radite, u mašini za veš. Ako mrlja od boje ipak ostane, ponovite isti postupak jednom do tri puta.

U slučaju da to ne funkcioniše, uvijek možete isprobati i komercijalni odstranjivač boja. No, obavezno slijedite uputstva o proizvodu sa naljepnice za njegu odjeće. Za posebno tvrdokorne mrlje možete isprobati i izbjeljivač bez hlora, ali samo ako oznake za odjeću to dopuštaju jer izbjeljivač može oštetiti određene tkanine. Pomiješajte smjesu hladne vode i izbjeljivača bez hlora i namočite odjevni predmet nekoliko sati u tome.

Koji su prirodni izbjeljivači?

Limunov sok - Sok od limuna je dobar izbeljivač koji bijeloj odeći daje novi sjaj, a ujedno i nema rizika od pretjeranog izbjeljivanja kao što je to slučaj kod sredstva za izbjeljivanje. Izmiješajte pola šoljice limunovog soka u oko 3,5 l vruće vode.

Dobro promiješajte i ostavite da odjeća u njoj stoji jedan sat ili preko noći. Kada izvadite odjeću iz te smjese, ostatak iste sipajte u mašinu i operite odjeću kao i inače.

Dodajte alkoholno sirće u mašinu tokom pranja - Sirće bi trebalo biti najbolji izbor kada je u pitanju pranje odjeće, počevši od izbjeljivanja do uklanjanja mrlja i neželjenih mirisa. Za izbjeljivanje bijele odjeće napravite mješavinu od 1/4 šoljice limunovog soka i pola šoljice destilovanog bijelog sirćeta. Inače, ova mješavina je dobra alternativa za izbjeljivač. Ako, s druge strane, vaša odjeća ima neprijatan miris, to možete ublažiti dodavanjem jedne šoljice sirćeta u mašinu tokom posljednjeg ciklusa ispiranja.

Soda bikarbona takođe djeluje kao izbjeljivač - Ona je hemijski vrlo slična prašku za pranje veša, pa se zato može koristiti na sličan način. Soda je takođe prirodni ublaživač neugodnih mirisa, tako da vaša odjeća, ne samo da će biti svjetlija, već će imati izrazito svjež miris. Ona je takođe i blag antiseptik, pa će odjeća, kao i mašina za veš, biti zaštićena od bakterija.

Savjeti

*Prije nego što počnete sa pranjem, svakako slijedite osnovne savjete za uklanjanje mrlje od boje, bez obzira na tkaninu odjeće.

*Pročitajte naljepnice za njegu odjeće, jer bi one trebalo da ukazuju ​​na ispravnu temperaturu vode i način pranja odjeće.

*Prije nego što pokušate ukloniti mrlju od boje, isprobajte smjesu za uklanjanje mrlja na skrivenom dijelu umrljane tkanine.

*Uvijek djelujte čim uočite mrlju od boje, jer što se mrlja duže zadrži, teže ćete je ukloniti.

*Nemojte sušiti u mašini za sušenje veša prije nego što ih obradite.

*Odvojite onaj komad koji je obojio druge od ostale odjeće kako više ne bi ispuštao boju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.