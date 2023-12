Kako urediti mali stan i na šta obratiti pažnju?

Možda se nekome čini da je uređenje manjeg stana jednostavno, no istina je drugačija. Vjerovatno ste nekad čuli da se postavlja pitanje kako urediti mali stan te na šta treba obratiti pažnju. Čak i ako ste kreativni, opremanje malog stana je poseban izazov te zahtijeva velik angažman, a u nastavku možete pročitati nekoliko savjeta kako da se izborite s tim.

Koje boje i namještaj odabrati?

Bitno je paziti na svaki centimetar prostora te bar probati da ne smanjite ionako mali prostor. Možda i najvažnije pravilo je da izbjegavate tamne i tople boje.

Za početak, odabirom bijele uz dodatak neke od svijetlih hladnijih tonova boje možete vizualno povećati prostor, a ovo pravilo vrijedi za sve prostorije.

Najbitnije je da izbjegavajte tamne keramičke pločice za kupatilo, koja je, po nekom pravilu, i najmanja prostorija u stanu. Takođe, izbor laminata ili parketa za cijeli stan trebalo bi da bude u svjetlijim tonovima, a poželjno je da se držite istih podnih obloga u cijelom stanu, osim, naravno, u kupatilu.

I izbor namještaja je ključan za maksimalnu iskoristivost maloga stana. Svakako je dobro rješenje namještaj izrađen po mjeri, koji bi trebalo da bude što svjetliji.

Glomazni namještaj ne bi trebalo da ima mjesta u malom stanu kako ne biste pretrpali prostor. Uvijek je dobro imati tačne mjere određene prostorije pri kupovini namještaja kako vam se ne bi desilo da kupite prevelik komad. Nažalost, to se može lako dogoditi, jer u velikim salonskim prostorima namještaj izgleda manji, a tek kada je u realnom prostoru, vidi se njegova prava veličina u odnosu na prostor.

Poželjno je, ako to možete priuštiti, i da ormar bude rađen po mjeri.

Ukrasi

S obzirom na to da se radi o malom prostoru, savjetuje se da izbjegavate prevelike ukrase na zidu, no, sa druge strane, možete staviti velika ogledala koja će povećati prostor. Takođe, ogledala prelamaju svjetlost pa se može činiti da je prostor veći nego što on zapravo jeste.

Bilo da se odlučite za jedno veliko ogledalo ili više manjih koja mogu poslužiti i kao slike na zidu, nećete pogriješiti.

Kako se radi o malim prostorima, vodite računa da su ukrasi koje stavljate i funkcionalni, odnosno da mogu poslužiti, na primjer, kao police ili da imaju prostor u koji možete odložiti stvari.

Raspored

Kao jedna od najbitnija stavki u uređenju malog stana je raspored, pa tako u malom stanu sigurno neće biti velik hodnik, trosjed ili ormar. Ipak, često ćete imati spojene dvije prostorije u jednoj pa i ovdje treba pripaziti prilikom namještanja stana.

Upravo zbog toga je važno, ako su dnevni boravak i kuhinja u istom prostoru, odvojite ih šankom ili nekim pregradama, odnosno policama. Na ovaj način ćete, barem vizualno, odvojiti dvije različite prostorije, a imaćete i dodatni dio za odlaganje stvari.

Svjetlost

Možda se ne čini kao nešto bitno, ali mali prostori, pa tako i mali stanovi jednostavno zahtijevaju mnogo sunčevog svjetla, bilo da se radi o prirodnom svjetlu koje dolazi kroz prozore ili da se radi o lampama i lusterima.

Ako stan kupujete u izgradnji i imate mogućnost da odlučujete pri odabiru prozora, postavite ih što više, a razmislite i o krovnim prozorima koji će biti idealni u ovoj situaciji. Svjetlo može potpuno promijeniti izgled stana, a možda je najbolje imati lampice na plafonu, koje se mogu podešavati, pa svjetlo može biti jače ili slabije.

