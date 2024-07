Koja je razlika između inverter i obične klime?

Inverter i obična klima rade na sličnom principu, odnosno one hlade i osušuju vazduh u prostoriji.

Međutim, bitna razlika izmedju obične i inverter klime je ta što inverter klima uređaj reguliše temperaturu i potrošnju energije u odnosu na običnu klimu.

Obična klima se uključuje kad se temperatura u prostoriji poveća iznad postavljene vrijednosti i isključuje kada se temperatura spusti ispod nje. Ovaj proces iziskuje veliku potrošnju energije i dovodi do velikih oscilacija u temperaturi u prostoriji.

S druge strane, inverter klima uređaj koristi tehnologiju inverterskog kompresora koji omogućava kontinuiranu kontrolu brzine kompresora, a to rezultira stalnom regulacijom temperature i energetske potrošnje. Uređaj može raditi na manjoj brzini tokom dužeg perioda, te tako smanjiti potrošnju energije i održavati konstantnu temperaturu u prostoriji. To takođe znači da inverter klima brzo reaguje na promjene temperature u prostoriji, što dovodi do ugodnijeg boravka.

U suštini, ključna razlika izmedju inverter i obične klime je u tome što inverter klima uređaj koristi tehnologiju inverterskog kompresora kako bi učinkovitije regulisao temperaturu i potrošnju energije u odnosu na običnu klimu, prenosi Espreso.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.