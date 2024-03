Limun i so kao saveznici blistave kuhinje

​Ukoliko često koristite dasku za sječenje u kuhinji, onda znate koliko je nekad teško dobro je oprati. Posebno ako volite da koristite one drvene, koje su zapravo i zdravije od onih koje su plastične ili od nekih drugih materijala.

Zbog čestog spiranja pod mlazom vode samo da se očiste ostaci na njoj, može da se stvori crna fleka ili da postane ljigava. Da se to ne bi dešavalo i da ne biste svako malo kupovali novu dasku za sječenje, najbolje da je s vremena na vrijeme dobro operete. Za to će vam pomoći limun i so.

Iako će mnogi ova dva sastojka povezati sa tekilom, oni mogu pomoći i u čišćenju u kuhinji.

Potrebno je da na dasku pospete so, posebno malo veću količinu na mjestima na kojima je najpotrebnije čišćenje, a potom uzmete polovinu limuna i počnete da prelazite preko posute soli, piše "The kitchn".

Ta kiselina iz žutog voća pomoći će u kombinaciji sa soli da se otarasite prljavštine, prenosi "Telegraf".

