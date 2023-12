Mali trik kako da vam kuća uvijek miriše na svježe i čisto

Ako ne želite da vam se kuća osjeća na ruča, već na svježe, probajte da to postignete ovim prirodnim sredstvom.

Jedna od prvih stvari koju primjetimo kada uđemo u nečiji dom svakako jeste to kako on miriše. To je stvar koju svjesno ili nesvjesno odmah primjetimo, baš po tome da li je miris prijatan ili ne, pa nam može stvoriti jači i efektniji prvi utisak nevezano za to kakav je namještaj, boja zidova, raspored prostorija...

Lijep miris može vas odmah privući, baš kao što je to slučaj i kod ljudi, a obratno važi i za neprijatne mirise i arome.

Da bi vam kuća lijepo mirisala, naravno, bitno je održavanje higijene i provjetravanje, ali možemo dodati i prirodna sredstva koja imaju maltene magičan efekat!

Pored raznih kupovnih osvježivača, postoje razne kombinacije namirnica koje koristimo u domaćinstvu, a mogu nam pomoći za predivan miris u domu, koji može "otjerati" mirise koji su ostali, recimo, poslije kuvanja ručka.

U mnogim bogataškim kućama takođe se rado koristi ovaj mali trik za osjećaj svježine i čistote u vazduhu.

Za to vam je potreban limun!

Kako ga možete pripremiti?

Nasijecite limun na kriške. Prelijte ih vodom, pa dodajte aromu vanile.

Ostavite da se krčka na tihoj vatri.

Miris je divan!

Takođe, limun možete nasjeći i preliti kašikom soli, a onda i sa malo alkohola, cimeta, eteričnog ulja... Ova kombinacija dočaraće miris poput nekog elegantnog parfema, prenosi glossy.espreso.co.rs.

