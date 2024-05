Ove dvije namirnice će vam donijeti nabolji urod paradajza ikad

Jeste li znali da jednostavnom upotrebom taloga kafe i ljuski jajeta u rupi za sadnju vaših biljaka paradajza, možete pomoći svom mladom paradajzu da brzo i zdravo raste – i pripremiti pozornicu za vaš najbolji urod ikada?

Vjerovali ili ne, ova dva prirodna i organska nusproizvoda uobičajenog jutarnjeg doručka nevjerojatna su za napajanje mladih biljaka paradajza, piše Jutarnji.

Iako postoje sve vrste gnojiva koje mogu pomoći biljkama paradajza da bolje rastu, postoji nešto posebno kada se radi o korištenju taloga kafe i ljuski jaja kako bi se mladim presađenim biljkama pomoglo da brzo krenu rasti.

Za paradajz, taj brzi početak može napraviti veliku razliku kada je u pitanju veća i bolja žetva.

Kako i zašto saditi talog od kafe i ljuske jaja s paradajzom

Za početak, bilo da se radi o malim presadnicama ili zrelim proizvodnim biljkama, paradajz traži puno "hrane".

A ako ne uspije dobiti potrebne hranjive tvari, jednostavno nikada neće proizvesti svoj puni potencijal. To svakako može predstavljati problem kasnije za zrele biljke kada dođe do cvjetanja i plodova – ali ako mlade biljke ne uspiju rano dobiti hranjive tvari koje su im potrebne, to ne samo da može uticati na njihov rast, već ih može učiniti i lakim metama za bolesti i štetnike.

Dobra vijest je da upravo tu ljuske jaja i talog kafe mogu priskočiti u pomoć. Svaki od njih daje mladim biljkama paradajza nešto vitalno za snažan, zdrav, rani rast.

Kako ljuske jajeta pomažu biljkama paradajza

Ljuske jajeta sadrže ogromnu količinu kalcija. Zapravo, ljuska jajeta sastoji se od 95% kalcijevog karbonata.

A kada je riječ o uzgoju zdravih biljaka paradajza koje daju zdrav paradajz– dovoljno kalcija u tlu je ključno.

Kalcij je odgovoran za pomoć biljci da izgradi jake grane. Takođe pomaže biljci da vodi vodu kroz te grane i lišće. Ali što je još važnije – kalcij je vitalan za pomoć u stvaranju snažnog cvjetanja i zdravog ploda.

Mljevene ljuske jaja

Možda se pitate zašto je važno koristiti mljevene ljuske jajeta, a ne cijele ljuske jajeta ili male komadiće. Nažalost, većim komadima ljuske jajeta treba predugo da se razgrade. Zapravo, može proći više od godinu dana da se cijeli ili čak veliki komad ljuske jajeta razgradi.

Zbog toga, ako koristite velike komade, biljke koje rastu ove godine stvarno neće imati koristi od hranjivih tvari ljuske. Ali mljevenjem ljuski jajeta u fini prah (što se lako može učiniti mlincem za kavu), kalcij se može puno brže apsorbirati u tlo i biljke.

Kako talog od kafe pomaže paradajzu

Talog kafe zadovoljava različite potrebe biljaka paradajza za hranjive tvari. Potrošeni talog kafe sadrži dušik koji je važan za razvoj presadnica paradajza. Dušik je odgovoran za pomoć biljkama u rastu snažnih stabljika, grana i lišća.

Ali ono što čini dušik u kafi idealnim je to što ga biljke paradajza izuzetno lako apsorbiraju. Kako tlo postaje vlažno i raspada se u tlu, brzo ispire dušik. Isto vrijedi i za fosfor i kalij koji se takođe nalaze u talogu kafe – koji mogu brzo dospjeti u korijenje biljaka i pomoći u razvoju biljaka i cvatu.

No, ako sve to nije dovoljan razlog za korištenje taloga kafe, on je takođe izvrstan za pomoć pri upijanju i zadržavanju vlage.

A za mlade biljke paradajza to može biti od velike pomoći! Paradajzu je potrebno puno vode za rast. A budući da se talog kafe "sadi" blizu korijena, pomaže zadržati tu vlagu upravo tamo gdje je biljke mogu najbolje iskoristiti.

Kako koristiti talog od kafe i ljuske od jaja na dan sadnje

Za jak i zdrav paradajz, najbolje je u svaku jamu za sadnju umiješati dvije do tri žlice smjese taloga i ljuski.

Kako biste pomogli svojim biljkama paradajza što je brže moguće, uvijek stavite dva sastojka prema dnu rupe.

Ovdje će biti korijeni biljke, a to će im omogućiti puno brže upijanje.

Ali nemojte samo prestati s njihovom upotrebom u jami za sadnju. Takođe možete posipati i prah od ljuske jajeta i talog kafe po vrhu zemlje. Hranjive tvari iz svake će se zatim polako upiti u tlo svaki put kad pada kiša ili zalijevate. Za to, pospite dvije žlice nekoliko centimetara oko glavne stabljike.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.