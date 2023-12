Pet pravila za njegu zelenih ljubimaca tokom hladnih dana

Svi koji vole biljke s dolaskom jeseni i zime znaju da stiže period kada je potrebno na njih obratiti posebnu pažnju.

Prvenstveno je potrebno znati da će mnoge biljke preko zime stagnirati, gubiti listove ili jednostavno klonuti, ali to nije razlog za brigu jer je to klasični dio ciklusa. Ipak, uz pet osnovnih pravila za njegu biljaka zimi zeleni ljubimci proljeće će dočekati u punom sjaju.

Prikladna temperatura

Idealna temperatura za sobne biljke zimi kreće se oko 15 do 20 stepeni. S obzirom na to da je sezona grijanja, često se ne može osigurati ta temperatura, ali biljkama se ipak može pomoći. Važno je da nisu na promaji ili u blizini izvora topline, jer biljkama to može naštetiti. Ako imate centralno grijanje - imate problema i sa suvim vazduhom. Hoćete li odabrati ovlaživač vazduha, vodu na radijatorima ili tanjirić vode pored biljaka, na vama je. Ne zaboravite i prskanje biljaka, pogotovo onih tropskih kojima vlaga treba.

Zalijevanje

Biljke tokom jeseni, a posebno zime miruju, pa im nije potrebno mnogo zalijevanja. Važno je da supstrat održavate vlažnim i pazite da ne pretjerate sa natopljavanjem kako ne bi došlo do truljenja korijena. Biljke možete navodnjavati tako da tanjirić ispod saksije napunite vodom, a kada biljka uzme dovoljno vode, ostatak prolijte. Za neke biljke zalijevanje zimi najbolje je preskočiti. To su kaktusi i razne vrste sukulenata. Neke biljke, poput orhideja, možete uroniti u vodu i zatim ih pustiti da se ocijede i vratiti u ukrasnu saksiju.

Prihrana

Mnogi botaničari savjetuju da biljke ne prihranjujete zimi, barem ne u onoj mjeri u kojoj to treba raditi u vrijeme vegetacije od proljeća do jeseni, ali ipak im možete malo pomoći. Tokom hladnih dana je možda najbolje upotrijebiti prirodna đubriva koja neće naštetiti biljkama - talog od kafe pomiješajte sa zemljom i zamijenite gornji sloj zemlje u teglici tom mješavinom, a malo šećera i kvasca u vodi biljkama će pomoći da zadrže zelenilo i smognu snagu da prezime.

Presadite ako morate

Zimi biljke ne bi trebalo presađivati i ako možete, pričekajte do proljeća. Međutim, ako ste baš u akciji spasavanja neke biljke, presadite je. Pazite da izaberete prikladan supstrat i odgovarajuću saksiju. Možda će to biljci u početku biti šok, pa vam pokaže odbacivanjem listova ili njihovim žutilom, ali ako ste je pravilno smjestili, vrlo brzo će se oporaviti.

Budite strpljivi

Biljke tokom jeseni i zime zahtijevaju malo više pažnje nego inače. Budite strpljivi i ne odustajte ako uočite znakove odumiranja. Pripazite na trulo lišće koje treba redovno da uklanjate kako bi biljka imala snage za zdrave listove. Ako uočite promjene na biljkama koje mogu ukazivati na bolesti, odmaknite ih od ostalih zdravih biljaka, pokušajte detektovati bolesti i u skladu s tim ih liječite.

