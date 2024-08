Sedam grešaka koje pravite u dizajniranju enterijera

Možda niste ni svjesni, ali loše dizajniran dom može i te kako da utiče na vaše raspoloženje dok boravite u njemu. Između ostalog, možete napraviti i izvjesne probleme u rasporedu komada namještaja i pogrešnih veličina istih.

Da vam se to ne bi dogodilo, onda bi bilo najbolje da se pridržavate ovih savjeta, odnosno da izbjegavate pravljenje ovih grešaka kako biste imali idealan dom.

Izbor lošeg osvjetljenja

Rasvjeta u kući ili stanu je čest problem kada je riječ o dizajnu enterijera. Ne bi trebalo da se oslanjamo isključivo na svjetla koja su nam iznad glave.

"Loše osvjetljenje prostorije može i da pokvari ili da popravi raspoloženje", rekla je Odri Sček, dizajner.

Njen savjet je da umjesto što koristimo samo ugradna svjetla ili plafonsko osvjetljenje, možda ne bi bilo loše da bacite akcenat na ambijentalno osvjetljenje.

Zaboravljate na veličinu namještaja, razmjeru i proporcije

Ovo je greška koju pravimo prilikom kupovine namještaja ali i dekora koji planiramo da ubacimo u dom. Sa predmetima koji su mali, dom može djelovati pretrpano. Savjet pomenute dizajnerke jeste da je više manje i da bi trebalo imati što manje detalja i dati vam manje dramatičan izgled. Pod ovim mislimo prije svega na komade namještaja.

Prenatrpanost prostorom

Ko ne želi da posloži sve svoje uspomene od dragih ljudi ili sa raznih putovanja? Međutim, ako to uradite, dobićete utisak nereda, piše "The spruce". Umjesto toga, trebalo bi da se fokusirate nad kvantitetom jer on daje pažnju svakom pojedinačnom komadu.

Nedostatak šeme boja

Izbor boja prostorije je lična stvar, ali bez obzira da li želite ružičaste zidove ili bež, ključni dio u tome je kohezija.

"Ako želite da boje izgledaju usklađenije, počnite sa neutralnom bazom i oko nje izgradite šemu boja. To će najbolje funkcionisati ako radite sa komplementarnim bojama", kaže Bri Stil, dizajner enterijera.

Izostavljate svoju ličnost

Ovo je još jedna stavka koja je od vitalnog značaja za dobar dizajn doma, ali ga vrlo lako zaboravljamo. Mnogi pokušavaju da naprave dom prema slike na internetu, ali u sve to neće unijeti nimalo sebe. Ne bojte se da unesete lični dizajn jer će tako sve djelovati bolje.

Pogrešna veličina tepiha

Ono su vrlo bitna stvar, a mnogi se mogu oko nje zeznuti. Gotovo je prva stvar koja je uočljiva. Ako je tepih premali, onda je namještaj "zbijen" što ograničava kretanje i rezultira zgnječenim izgledom. Ako je pak on prevelik, onda "guši" prostor. Prije kupovine, zapišite tačne mjere.

Nepravilan razmak na zidnom dekoru

Ništa ne daje poseban pečat prostoriji nego ono što nam se nalazi na zidovima. To vrlo lako može da nam poboljša prostor, pa je zato važno da između svega što ste zamislili na zidu, postoji odgovarajući razmak. Ovo sve zavisi i šta vam se nalazi ispred zida jer nije svejedno da li je tu klub sto, fotelja ili orman, prenosi Ona.

