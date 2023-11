Šta pokloniti za useljenje?

Neki član porodice ili prijatelj je uselio u kuću, treba da ga posjetite, ali ne znate šta da kupite? Ideje za poklon mogu biti raznolike, no uvijek treba voditi računa o tome šta se uklapa u enterijer, ali i o ukusu osoba kojima poklanjate. U nastavku možete pročitati nekoliko ideja za kupovinu poklona.

Pitajte ih šta im treba

Naravno, prijatelje ili članove porodice koji su se tek uselili u novi stan uvijek možete pitati šta im treba, pa im to i kupiti. Možda ih nećete iznenaditi poklonom, ali će ih svakako obradovati vaš gest, a dobra strana ovakvog poklona je i to što znate da će iskoristiti taj poklon, jer je to ipak nešto što im je neophodno u svakodnevnom životu.

Personalizovani poklon

Najzanimljiviji poklon za useljenje je onaj koji je personalizovan i posebno napravljen vodeći računa o ukusu osobe kojoj se daruje. To može biti, recimo, portret, ugraviran predmet sa njihovim imenom ili porukom, ili nešto što je vezano za interesovanje osobe kojoj darujete poklon. Ovaj poklon će biti jedinstven i poseban, i sigurno će oduševiti sve.

Posuđe ili pribor za jelo

Ukoliko razmišljate da kupite nešto što će biti od koristi, svakako nećete pogriješiti ako izaberete pribor za jelo, set čaša ili šolja, set tanjira i sl. Lijepe čaše će ih obradovati, a ako idete kod nekoga za koga znate da voli određeno piće, kupite mu čaše specijalno napravljene za to, na primjer pivske, ili čaše za rakiju, viski…

Naravno, dobro dođe i pribor za jelo, a kao i kod servisa, možete se držati dobre stare klasike. S druge strane, ako već znate da vaši prijatelji vole nešto modernije, a možete priuštiti takav poklon, sigurno će se obradovati kad otvore takav poklon.

Mali kućanski aparat

Još jedna ideja za prikladan poklon za useljenje je mali kućanski aparat. To može biti blender, toster, aparat za vafl, aparat za smuti, mikser, pegla i sl. Možete se opredijeliti i za aparat za kafu ili neku manju mikrotalasnu peć, u slučaju da vam to finansijski odgovara. U svakom slučaju, aparati će im dobro doći ako ih nemaju, odnosno ako ih već nisu kupiti, pa je dobra ideja da ih na vrijeme pitate šta su do sada kupili.

Paket za kuhinju

Ako ste maštoviti, možete i sami napraviti jedan koristan i zanimljiv paket. Za početak, pronađite neku lijepu kutiju, a onda krenite u potragu za poklončićima poput kafe, vanil šećera, praška za pecivo, začina, poput bibera, mirođije, te brojnih drugih… Uz to dodajte i neke slatkiše, poput čokoladica, kuglica… Takvi pokloni za useljenje će vjerovatno izmamiti sve osmijehe.

Set za vino

Ako je osoba kod koje idete na useljenje ljubitelj vina, vinski setovi su dobra ideja za poklon za takvu priliku. Osim što će biti koristan u novom domu, set za vino ima i simbolično značenje. Vino je simbol slavlja i zajedništva, pa će ovaj poklon donijeti toplinu i radost u novi dom. Svaki put kada budu otvarali flašu vina iz tog seta, vjerovatno će se sjetiti i vas (možda vas češće pozovu i da zajedno degustirate vino).

Biljke

Biljke su uvijek dobar izbor poklona za useljenje, naravno, ako znate da ih vaši prijatelji vole. One unose svježinu i prirodnu ljepotu u prostor, a istovremeno čiste vazduh i stvaraju prijatnu atmosferu. Možda je najbolje da izaberete biljke koje su otporne i lagane za održavanje, kako bi vaši prijatelji mogli uživati u njima bez mnogo brige.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.