Šta treba da znate prilikom selidbe?

Ako se pripremate za selidbu, ali ne znate kako da se organizujete, niti imate plan selidbe, ne brinite, jer uvijek postoji rješenje. Provjerili smo i u nastavku teksta vam donosimo nekoliko savjeta kako da se što bolje spremite za pakovanje i raspakivanje.

Napravite plan pakovanja

Za početak, sjednite i napravite plan selidbe kako biste izbjegli haos prilikom pakovanja i raspakivanja, te da biste sačuvati stvari prilikom transporta.

Prvo na listi vaših obaveza neka bude spisak stvari za selidbu, jer samo tako možete imati uvid u sve ono što treba da pripremite za pakovanje i dalji transport na novu lokaciju.

Šta prvo spakovati?

Osnovno pravilo je da prvo spakujete stvari koje vam nisu odmah potrebne i koje ne koristite toliko često, kao što su odjeća i posteljina za drugo godišnje doba, te posuđe koje koristite samo u specijalnim prilikama, ukrasni predmeti i slično.

Tako nećete doći u situaciju da je na dnu kutije spakovano nešto što vam je svakodnevno potrebno, te nećete morati po nekoliko puta otvarati kutije kako biste uzeli željenu stvar i vraćali je nazad.

Kako se spakovati za selidbu?

Vjerovatno vas hvata panika kad pomislite na pakovanje, ali to ne treba da vas čudi, jer ako ste se nekad pakovali, sigurno znate koliko je mnogobrojnih sitnica potrebno spakovati. Međutim i za to postoji rješenje, a bitno je samo da se dobro pripremite. Bitno je da naučite kako se spakovati za selidbu, a da to bude što lakše, jednostavnije i praktičnije.

Evo nekoliko trikova za lakše pakovanje:

* Obezbijedite lomljive stvari - Bitno je da dobro zaštitite sve lomljive stvari koje pakujete, kako ne bi došlo do njihovog oštećenja prilikom transporta. Svakako pripremite što više novina ili papira u koje biste mogli da umotate lomljive stvari.

Takođe, sve plišane igračke, jastuke, pokrivače i ćebad možete staviti zajedno u jednu kesu te na njih stavite lomljive i osjetljive stvari, a možete ih iskoristiti i za popunjavanje praznina među stvarima, kako se ne bi pomjerale tokom puta.

* Uzmite providne plastične kutije za pakovanje - Sve one stvari koje su vam svakodnevno važne ili potrebne možete da spakujete u plastične providne kutije. Na taj način ćete odmah moći vidjeti šta je unutra, odnosno gdje se nalazi ono što vam je u tom trenutku potrebno. Tako nećete morati gubiti vrijeme preturajući po brojnim kutijama i kesama.

* Vakuum vreće - Dobro rešenje bi bilo da, ako ste u mogućnosti, odjeću stavite u kese koje vakuumom možete smanjiti, jer ćete na taj način uštedjeti mnogo prostora.

* Pakovanje električnih uređaja - Najbolje rješenje za pakovanje električnih uređaja je da ih ubacite u originalne kutije, ako ste ih sačuvali. Ukoliko imate računare i slične uređaje koji se povezuju, predlažemo vam da ih fotografiše tako povezane. Tako ćete, kada ih ponovo budete povezivali jedne sa drugima ili sa strujom, znati gdje ide koji kabl.

* Obilježavanje kutija bojama ili brojevima - Još jedan od praktičnih savjeta koji će vam olakšati raspakivanje u novom stanu je da kutije koje idu u različite prostorije obilježite različitim bojama. Ovako ćete lakše raspoređivati sve stvari kada se budete uselili u novi prostor. Osim toga, možete ih obilježiti i brojevima.

* Zaštitite staklene površine - Najlomljivije stvari prilikom transporta su one izrađene od stakla, a dovoljan je mali udarac da se napravi pukotina i tako trajno ošteti određeni predmet. Zbog toga je praktično rješenje da sve one staklene površine, poput ogledala ili vrata na ormarima, zalijepite ljepljivom trakom. Ovo ih može zaštiti od razbijanja, ali čak i ako dođe do pucanja, ljepljiva traka će koliko-toliko ublažiti udar i zadržati staklo u okviru.

