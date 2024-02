Trik za čišćenje veš-mašine koji je odmah postao hit

U popularnoj Facebook grupi "Mrs Hinch Made Me Do It" osvanuo je savjet za čišćenje veš-mašine koji je odmah proglašen genijalnim.

Kako možete da očekujete da će se vaša odjeća dobro oprati u prljavoj veš-mašini? O ovome rijetko ko od nas razmišlja jer vjerujemo da, zato što radi sa vodom, veš-mašinu nije potrebno čistiti.

Međutim, kada se jedna članica grupe "Mrs Hinch Made Me Do It" preselila u novi stan, zgrozio ju je prizor prljave i zapuštene veš-mašine, pa je zatražila savjet kako da joj vrati stari sjaj, jer se ispostavilo da je savršeno ispravna i da joj je potrebno samo generalno čišćenje.

Neko joj je savjetovao da pokuša sa tečnim deterdžentom za ručno pranje suđa, prenosi Krstarica. Žena je poslušala savjet i oduševila se rezultatom, koji je podijelila na Facebooku. Starom četkicom za zube i sa nekoliko kapi deterdženta za suđe izribala je tvrdokornu prljavštinu koja se nataložila u rezervoaru.

"Zatim sam upotrijebila sodu bikarbonu i sirće kako bih se riješila neugodnih mirisa. Na kraju sam rezervoar (fioku za prašak i deterdžent) i prostor iza njega naprskala sredstvom protiv plijesni", otkrila je u grupi.

Takođe, savjetovala je da su rezultati još bolji ako rezervoar prije ribanja umočite u vruću vodu, prenosi "Mirror". Njen recept je brzo postao hit, valjda što se mnogi susreću s istim problemom, prenosi Nova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.