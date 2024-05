Zašto u dvorištu uvijek treba ostaviti kašiku šećera

Da li vam je ikada palo na pamet da u dvorištu ostavite kašiku šećera? Pretpostavljamo da nije, ali ćete se sada, možda, predomisliti.

Naime, Dejvid Atenboro, britanski prirodnjak, je podelio neobičan ali prilično koristan savet svima koji žele da očuvaju prirodu. Naravno, ovo bi trebalo da bude cilj svih nas.

Danas je maltene sva hrana tretirana pesticidima, pa bi ono malo prirode koja nam je ostala, trebalo da se potrudimo da sačuvamo.

Primjera radi, trećina hrane koju jedemo, oprašile su pčele koje su zaslužne za hranjenje čak 90 posto svjetske populacije.

Zato je Dejvidov savjet da svako u svoje dvorište ostavi po kašiku šećera, da bi pčele mogle da se nahrane, dobiju energiju i vrate do svoje košnice. Možda to niste znali, ali one često umiju da se umore i onda nemaju snage da se, zbog puta koji su već prevalile, vrate u svoje košnice, odnosno svoje domove, prenosi 24 sedam.

Ukoliko bi se dogodilo da pčele nestanu iz našeg ekološkog sistema, bili bismo u ozbiljnom problemu, a koristeći pesticide svakako, na neki način, radimo na tome. Naravno, nisu samo ljudi krivi za to što su one ugrožene, već i urbanizacija, ali i klimatske promjene zbog kojih se njihov broj drastično smanjuje.

“Kada bi pčele nestale s planete, ljudima bi ostalo samo četiri godine života”, rekao je svojevremeno Atenboro.

Dakle, ukoliko ne želite da dođe do potpunog izumiranja pčela, a znate da se povremeno nađu u vašem vrtu, obavezno pomiješajte kašiku šećera sa kašikom vode i ostavite je na vidljivom mjestu. Zahvaljujući ovoj mješavini, one će se ponovo rehidrirati i dobiće neophodnu energiju da nastave sa svojim poslom koji nam je svima od životne važnosti, prenosi Krstarica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.