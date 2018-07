10 trikova uz pomoć kojih će vam lice izgledati 'mršavije'

Bucmasti obrašćići kod djece ukazuju na dobro zdravlje, ali sigurno ne želimo krofnice na licu kao odrasli, pogotovo kada su istaknute jagodice i upali obrazi simbol seksipila.

Ipak, skidanje sala sa pojedinih dijelova tijela je težak posao. Kada se gojite uglavnom na obimu dobijate svuda: u stomaku, butinama, zadnjici, grudima pa i licu. Slično je i sa mršavljenjem, ali neki ljudi imaju većih problema sa skidanjem sala sa lica.

Postoji par trikova koje možete primijeniti kako bi vam obrazi izgledali mršavije i kako biste izgubili te bebeće krofnice sa lica. Ovo su naši favoriti.

Joga za lice

Širom otvorite oči i fokusirajte se na određenu tačku ispred vas, ostanite u ovoj pozi 10 sekundi i onda opustite mišiće lica. Ponovite ovo 4 ili 5 puta. Uvucite obraze i napravite "riblje lice" 5 puta, a ne zaboravite da udahnete duboko na usta 4 puta. Ispunite vaše obraze vazduhom, stisnite usne i držite tako 5 minuta u nekoliko ponavljanja dok dišete na nos kako biste se riješili obraščića. Najbolja vježba za lice koju bismo izdvojili je smijanje koje sa sigurnošću skida salo sa lica.

Voda

Zlatno pravilo mršavljenja glasi – hidratacija! Pijte dosta vode jer pored toga što će vam koža izgledati ljepše, lice će vam biti osvježeno i negovano, a sprečićete i pojavu bora.

Zdravo se hranite

Hrana od cijelog zrna je veoma važna. Ukoliko želite da smršate i u tijelu i u licu onda morate da jedete zdravo, a imaćete mnogo više energije i bićete zdraviji. Morate da jedete u određeno vrijeme jer i to igra veoma važnu ulogu u mršavljenju. Uključite sveže voće i povrće, kao i kalcijum u vašu ishranu. Izbjegavajte brzu i masnu hranu.

Zdrave grickalice

Vjerovali ili ne, grickanje između obroka može da bude zdrava navika. Potrudite se da vam se tada pri ruci nađe zdravo voće ili povrće, a ne čips i čokolada.

Spavajte dovoljno

Odraslima treba osam sati sna kako bi spriječil pretjerano i prerano opuštanje mišića lica. Nedovoljno sna može da uzrokuje i pojavu podočnjaka zbog čega vam lice izgleda otečeno.

Žvaćite žvaku

Ovo je odličan način da vježbate vaše mišiće lica, ali ne pretjerujte jer šećer u žvakama može da utiče na povećanje težine. Odaberite žvake bez šećera.

Maska od gline

Prirodna maska za lice od gline pomoći će vašoj koži da ne izgubi na čvrstini. Kako starimo, naša koža gubi elastičnost i tonus pada. Jednom nedjeljno stavite masku od gline na lice kako bi ono izgledalo čvršće.

Ostavite alkohol i cigarete

Alkohol dovodi do zadržavanja vode u organizmu koja dovodi do oticanja lica. S druge strane, pušenje dovodi do pojave finih linija zbog kojih vaše lice izgleda starije i propalo.

Koristite šminku

Ovo je način kako da sakrijete salo na licu dok ga uz pomoć prethodnih savjeta potpuno ne izgubite. Šminka vam može u mnogome pomoći jer konturisanjem možete da naglasite pojedine dijelove lica, a da druge sakrijete.

Kosa

Frizura vam može biti dobar saveznik u borbi za mršaviji izgled lica, tako da se posavjetujte sa vašim frizerom da vam napravi neku zanimljivu frizuru.

(Telegraf.rs)