12 zapovijesti najbolje stilizovanih žena

Stil ne može da se nauči, ali neke smjernice žena koje posjeduju impresivna izdanja mogu da upute na pravi put sve one koji su spremni da uče!.

Zašto sve one bezvremenski šik žene izgledaju tako dobro, a istovremeno nonšalantno kao da se uopšte ne zamaraju s odjećom ili frizurom? Modni stručnjač Laura Crake otkrila je njihovu magičnu formulu i sa magazinom Glamour podijelila njihove tajne.

1. Nikada ne nasjedaju na očigledne trendove

Dok neki čekaju svaku sezonu kako bi u radnjama nabavili onaj jedan prepoznatljivi trofejni komad koji vrišti "u trendu sam", žene sa stilom ne žele da budu tako nemaštovite. Ne nose najpopularniju torbu sezone samo zato što je ona hit odjevni komad po preporuci zvijezda.

2. "Kvalitet, a ne kvantitet" njihova je mantra

One nemaju ormare prepune garderobom. Tokom rasprodaja ne podležu impulsivnoj kupovini i nagonu da kupe jedan model majice u svim bojama samo zato što je snižen za 50 odsto. Kupuju namjenski i organizovano.

3. Opsjednute su košuljama

Košulju možda povezujete isključivo s formalnim situacijama, ali žene sa stilom znaju da je to jedan od najsvestranijih odjevnih predmeta. Nonšalantno je nose na plažu u raskopčanoj verziji i na poslovni sastanak uvučenu u pencil-suknju. Omiljena im je košulja bijele ili svjetloplave boje.

4. Vole cipele više od torbi

Više pažnje posvećuju onome što nose na nogama umjesto onoga što im visi s ruke. Kada imaju prave cipele, ostatak kombinacije jednostavno se složi sam od sebe. Tokom dana vole jednostavne cipele s ravnim đonovima ili niskom petom. Za veče puštaju mašti na volju i biraju šarolike modele, od onih s baršunastim mašnama i zlatnim vezom do onih ukrašenih nitnama ili modela sa zmijskom šarom.

5. Znaju da pronađu nove neizvikane modne brendove

Onaj novi dizajner o kom svi pričaju? Žene sa stilom znaju za njega već mjesecima. Otkrile su ga slučajno, baš kao i većinu drugih brendova čiju odjeću vole da nose.

6. Ne zamaraju se frizurom

U frizerskom salonu ne traže šišanje po uzoru na nekoga, njihova frizura je jednostavno – njihova. Ne koriste peglu za kosu jer bi to izbacilo sav karakter iz njihove kose. Sve ono što većina nas mrzi kod svoje kose (sjede, pokoji ispucali vrh ili masni pramen) one prihvataju i "rješavaju" najobičnijim vezivanjem kose u rep.

7. Nisu "promjenjive"

Ne zaljubljuju se u brendove, nego u dizajnere koji stoje iza njih i prate njihov rad čak i nakon njihovog prelaska u drugu modnu kuću.

8. Imaju džemper u mornarskoplavoj boji za svaku priliku

Kada ne znate šta biste "sami sa sobom" i svojom odjevnom kombinacijom, prebacite plavi džemper preko košulje. S okruglim izrezom, V-izrezom, kratki ili dugi, u dnevnim i u večernjim varijantama. Džemper mornarskoplave boje komad je koji one obožavaju.

9. Ne nose jeftini nakit

Kao i kod odjeće, kod nakita primjenjuju mantru o kvalitetu i kvantitetu. Radije će potrošiti novac na dva-tri kvalitetna i skuplja komada. Izbjegavaju upečatljive komade i vole isključivo pristojan nakit.

10. Paze na kožu i ne nose prenaglašenu šminku

Na prvi pogled učiniće vam se da uopšte nemaju šminku na licu, ali to je mala varka. Drugi pogled otkriće sjenku neutralne boje, tanku liniju ajlajnera i samo trunku stručno nanesene maskare. Zlatni standard ljepote za njih je lijepa i zdrava koža.

11. Njihovo donje rublje prije svega je funkcionalno

Ne muče se s tangama po danu, skupim setovima donjeg veša koje ionako niko neće vidjeti ili push-up grudnjacima. Biraju jednostavan grudnjak boje kože koji se ne vidi ispod odjeće i najobičnije "starinske" gaćice.

12. Ne prave radikalne promjene u svom izgledu

Baš kao i svi drugi ljubitelji mode, uzbuđene su zbog nove sezone, ali to ne znači da će odmah isprazniti svoj ormar i izbaciti iz njega prošlosezonsku odjeću. Isprobaće samo one trendove koji im pristaju, a one druge će ignorisati.

