3 tajne zbog kojih frizura Dženifer Aniston uvijek izgleda savršeno

Da li će ikada doći dan kad nećemo biti očarani kosom Dženifer Aniston i o tome govoriti kao o fenomenu? Po svemu sudeći - neće!

Ova šarmantna glumica, zvijezda omiljene serije "Prijatelji", poznata je po svojoj frizuri koja uvijek izgleda kao neobavezno očešljana i spontano puštena, a zapravo je rezultat rada frizera Krisa Mekmilana.

Kako piše Vogue, Mekmilan je na Instagramu objavio fotografije u crno-bijeloj boji dok je radio na glumičinoj frizuri i otkrio tajne Dženiferinog zaštitnog znaka kose uz komentar:

"Volim dobro feniranje, potpuno, jako i pravo!"

On je i detaljno opisao kako postiže savršeni "krajnji udar" za frizuru Dženifer Aniston.

1. Podijelite kosu

"Uzimam jedan po jedan dio kose, počevši od potiljka i fenom prosušim svježe opranu kosu. Ne koristim nikakav proizvod za kosu da bi feniranje trajalo ili da bi se dobio neki poseban efekat, ali ću ponovo navlažiti kosu ako je potrebno, i to koristeći flašu vode", otkriva Kris.

2. Četka za feniranje

"Koristite četku za feniranje sa okruglim čekinjama kao alat za kosu koji uvijek daje rezultate", ističe frizer.

Njegov savjet je da vodite računa da dio fena odakle duva topao vazduh, usmjerite niz dlaku kako biste dobili uglađen i ravan efekat na krajevima kose.

3. Osnaživanje korijena

"Ključ je da zaista podignete i osušite korijen kose"m dodaje on, i kaže da upravo to objašnjava zašto je glumičina kosa uvijek izgleda volumizirano i jedro, i to ne previše, već taman koliko je potrebno da djeluje prirodno.

Mekmilan ističe i da je pored dobrog feniranja za prirodnu teksturu veoma važno i dobro šišanje, a kod Dženifer je to uglavnom stepenasto, u slojevima, što je rezultiralo stilom koji sada već radi umjesto nje.

On takođe kaže da Dženifer tako dobro ošišana može jednostavno da opere kosu i tako je ostavi, jer koristi jedan od proizvoda iz njene sopstvene linije za njegu kose koji poboljšava teksturu. Ovaj proizvod sadrži kompleks supervoća, ceramide povrća i čia semenke, što pojačava sjaj i štiti kosu, plus je 99% prirodan i formulisan bez silikona, sulfata i parabena.

(Telegraf)