4 načina da iskoristite so iz kuhinje u svrhu ljepote

So je daleko najpopularniji začin u ishrani jer u suštini poboljšava sve njene prirodne ukuse. NaCI (hemijska oznaka za so) vijekovima je bila rijetka roba i korišćena je za sve - od valute za plaćanje do čuvara hrane. Danas je ona jeftini začin, a može da se koristiti bukvalno svugdje i za svašta što ne uključuje kuvanje.

Evo nekoliko savjeta kako da iskoristite stari dobri NaCI u svrhu zdravlja i lepote.

1. Napravite piling kože

So je savršen i divan piling za njegu kože tijela i lica. Nakon što se istuširate i dok vam je koža još vlažna, pospite so na ruke i nježno je utrljajte u kožu. Ona će ukloniti mrtvu kožu i podstaći cirkulaciju. Najbolja je morska so.

2. Umirite svrab kože

Potapanje u kadu sa slanom vodom može odlično da ublaži svrab kože. Samo dodajte jednu šolju kuhinjske ili morske soli u vodu za kupanje da biste omekšali svoju kožu i uživajte.

3. Očistite i tonirajte

Toneri za lice sa morskom soli su u modi, a vi možete da napravite svoj u kući. Potrebna vam je jedna kašičica soli i jedna kašičica maslinovog ulja u maloj posudi. Umasirajte smjesu na lice i vrat, ali pazite da izbjegnete kontakt s očima. Zatim operite lice uobičajenim sapunom.

4. Izbijelite zube

Ne plaćajte skupe izbjeljivače za zube - napravite ga sami od morske soli. So je prirodni abraziv, tako da je nežna u uklanjanju mrlja na zubima. Jednom nedjeljno umočite četkicu u so i iščetkajte zube njomt. Toliko je jednostavno, a rezultati su fenomenalni.

