6 pravila za uklanjanje šminke

Njega kože oduzima puno vremena, ali u najmanju ruku, svi bismo morali da uklonimo šminku i umijemo se prije nego što odemo u krevet, podsjeća vizažista Šafran Hjuz.

Šminka može prouzrokovati začepljenje pora, iritaciju kože, podbule oči i prerano starenje. Kada spavamo, naša koža se obnavlja, tako da ostaci šminke i prljavštine mogu ometati prirodni proces obnavljanja ćelija.

Šminku na bazi ulja, kao što su prajmeri ​​i podloge, uvijek treba temeljno skinuti, jer ulje sprečava kožu da diše - savetuje Hjuz.

Pa kako ukloniti šminku? Da li je u redu samo obrisati kožu lica maramicom i tako skinuti puder, sijenke, rumenilo, olovke, ruž, maskaru?

Hjuz otkriva svojih šest pravila za uklanjanje šminke.

1. Zaštitite oči

Koža oko očiju osjetljivija je i nježnija od ostatka lica, pa je prilikom uklanjanja šminke potrebno tretirati je drugačije.

Koristite namjenski odstranjivač šminke za oči kako biste uklonili maskaru i olovku. Namočite pamučnu podlogu u sredstvo za uklanjanje i nježno tapkajte kožu oko očiju dok se ostaci ne uklone.

"Kod uklanjanja maskare pritisnite jastučić na trepavice nekoliko sekundi, a onda ga pomijerajte u smjeru rasta trepavica. Ne trljajte lijevo-desno, jer će vam to iritirati oči", upozorava Šafran.

Najbolji proizvod za ovo je sredstvo za uklanjanje šminke sa očiju na bazi vode, a ne sredstvo na bazi ulja.

2. Kapci

Ivice kapaka prilikom čišćenja kože često zanemarujemo. Na ovom području se vremenom može nakupiti puno maskare i olovke za oči, što može da izazove iritaciju.

"Korišćenjem pamučnog tufera natopljenog sredstvom za uklanjanje šminke, polako tapkajte oko uglova očiju kako biste uklonili svaki trag šminke. Budite nježni kad to radite i uvijek koristite različite tufere za oba oka", savjetuje Šafran.

3. Suva koža

Prvi korak do rutine čišćenja većine ljudi je vlaženje lica, ali ovo je početnička greška. Šafran objašnjava da kada nakvasimo kožu prije nanošenja proizvoda, smanjujemo efikasnost sastojaka.

Radi lakšeg uklanjanja, koristite sredstvo za čišćenje na bazi kreme ili losiona direktno na suvu kožu, prije nego što lice isperete vodom.

4. Nikada nemojte koristiti samo maramice za lice

Maramice za lice postoje već godinama i mnogi bez problema uklanjaju šminku njima, ali nisu pogodne za dubinsko čišćenje. U stvari, ove maramice uklanjaju samo dio šminke i površinske bakterije, a u porama ostaju ulje i prljavština.

Ako morate da koristite maramice za uklanjanje šminke, koristite ih samo kao prvi korak i nastavite sa micelarnom vodom ili sredstvom za čišćenje.

"Uvek izbjegavajte čišćenje područja oka maramicama, jer će prekomjerna upotreba mirisnih maramica dovesti do suve kože i infekcije oka", upozorava Hjuz.

5. Sredstvo za čišćenje

Većina sredstava za čišćenje dizajnirana je za uklanjanje šminke ili čišćenje kože - ne oboje. Sredstva za čišćenje šminke mogu biti ulje, gel, mlijeko ili krema.

Pomažu u uklanjanju teške šminke kao što su tečni ruževi, pigmenti za obrve i puder u prahu. Uvjerite se da je jedina svrha proizvoda uklanjanje šminke, inače vaša koža neće biti zaštićena od viška sebuma.

6. Nježno tretirajte kožu lica

Bez obzira na to koji proizvod koristite za uklanjanje šminke, pobrinite se da to uradite nježno, bez jakog trljanja. Jer, navodi Šafran, pritiskanje lica bilo maramicom, tuferom ili rukavicom za skidanje šminke može da dovede do isušivanja kože lica, iritacije i upala.

(b92)