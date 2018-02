Alke najpoželjniji proljećni trend

Velike, ili male, okrugle naušnice proslavile su mnoge slavne dame, među kojima prednjači pjevačica Rijana, a devedestih su ih nosile žene širom svijeta.

Ovog proljeća alke se vraćaju i postaju najpoželjniji nakit sezone. Nosiće se one velike koje uz "beach waves" frizure postaju sinonim za superseksi look, ali i one manje i sofisticiranije koje će fantastično izgledati uz elegantno podignutu kosu.

Zahvaljujući činjenici da se nose alke svih veličina, svaka žena će sigurno pronaći one koje najbolje odgovaraju njenom stilu.

Osim veličine, možete birati materijal, debljinu, ali i detalje kojima su naušnice ukrašene poput perlica, bisera, pa čak i dijamanata.

Ležerna frizura i velike alke pravi su recept za seksi look.

Odabir naušnica prema obliku lica

Ključni elementi u odabiru pravih naušnica su oblik lica, boja kose i frizura. Ipak, isto tako, treba voditi računa i o boji tena i odjeći koju planiramo nositi.

Dnevne naušnice trebalo bi da budu do visine brade, dok za večernji izlazak možete sebi priuštiti nešto krupniji ili duži model.

Imate li okruglo lice, izbjegavajte male naušnice, te one kvadratnog oblika. Stručnjaci savjetuju duge i tanke jer će one vizuelno izdužiti lice.

Ovalnom licu pristaju svi tipovi naušnica, dok ženama srcolikog oblika najbolje odgovaraju one koje se šire prema dnu poput suze ili trokutaste, te okrugle i ovalne. Izbjegavajte kratke srcolike naušnice.

Žene četvrtastog oblika lica nikako ne bi smjele nositi alke, već duguljaste, ovalne viseće naušnice. Izduženo lice nadopunićete bogatijim visećim naušnicama koje mogu biti okrugle ili kvadratne.

Ali, naušnice se biraju i po dužini kose. Imate li dugu kosu, licu dodajte bogate i raskošne naušnice s perlicama. Žene kratke kose mogu nositi naušnice svih dužina, ali ne zaboravite na oblik lica.

Frizuri do brade ili ramena pristaju naušnice jednostavnijih oblika, koje nisu prebogate volumenom.

Kada je riječ o boji tena, žene tople boje puti i svijetle ili smeđe kose trebalo bi da nose zlato i bronzu, dok onima blijede puti te crne ili platinaste kose preporučujemo srebro.