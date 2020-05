Armani svoju modnu kuću iz Pariza premješta u Milano

Svjetski poznati modni kreator Džordžo Armani odlucio je da svoju kuću visoke mode iz Pariza, gdje je od 2005. godine, premjesti u Milano i da ubuduće predstavlja svoje nove kolekcije u istorijskom sjedištu firme u Palati Orsini, u Milanu.

Predstavljanje nove kolekcije biće u skladu sa pandemijom virusa korona u svijetu i ona “neće biti sezonska” već kolekcija za zimu I ljeto.

Proljećna sezona je sa tačke gledišta modnih kreatora, i modne industrije, zbog totalne blokade svih javnih aktivnosti, propuštena, a svijet mode čekaju brojne promjene. Tako modna kuća Armani obavještava da ce usluge kreiranja modela učiniti dostupnim kupcima: da će oni moći da učestvuju i predlaganju izmjene velikog boroja modela, sadašnjih i onih iz prethodnih kolekcija, te da će moći da biraju tkanine i zahtjevaju promjene u kroju.

Ove promjene su u skladu sa odlukom kuće Armani od prije mjesec dana u kojima se navodi da više ne proizvode kolekcije koje će biti u stilu “iskoristi i baci”, već da će svoju ponudu uskladiti sa novom situacijom izazvanom pandemijom .

Dizajner je već otkrio da će muške i ženske kolekcije Giorgio Armani i Emporio Armani biti predstavljene u septembru takođe u Milanu.

Prije mjesec dana, u pismu časopisu WWW, Armani je skrenuo pažnju na potrebu da se modni sistem uspori i uskladi sa sezonama i najavio da će svoje kolekcije “spremno za nošenje” (ready to wear) ostaviti u trgovinama barem do početka septembra, što je po njegovim riječima i prirodno i da će to od sada biti politika kuće.