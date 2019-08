Asimetrični top zvijezda ljeta

Asimterični top je must have ovog ljeta, a društvene mreže preplavile su fotografije influenserki koje ih nose u raznim kombinacijama.

Top je odjevni komad koji nikada ne izlazi iz mode i naročito je popularan tokom toplih dana, a apsolutni hit ovog ljeta su asimetrični, odnosno modeli na jedno rame.

Ovi modeli neizostavan su dio dizajnerske i high street ponude ove sezone, tako da se topovi od lana i pamuka preporučuju u dnevnim varijantama uz farmerke ili kratke hlače, dok su modeli sa satenskim sjajem i protkani metalizirajućim nitima odlični za večernje izlaske u kombinaciji sa kratkom suknjom.

Najčešći model ovog topa je sa jednim otvorenim ramenom, ali asimetričnost može biti naglašena i na drugim dijelovima, kao i u vidu resa.

Bilo da se odlučite za verziju sa romantičnim volanima poput bijelog topa s cvjetnim detaljima ili za minimalistički model, asimetrični top će svaku modnu kombinaciju učiniti zanimljivom i posebnom.

Napravite same

Iako se mogu naći po povoljnim cijenama, top možete napraviti i same, i to uz pomoć marame. Marama je modni dodatak koji uz malo truda i na tako suptilan način daje dozu pariske elegancije, profinjenosti i dotjeranosti svakoj modnoj priči. Ona je dobar izbor kada kombinaciji želimo dati "ono nešto" i dozu dramatičnosti. U epicentar svih modnih događanja ponovo su ih stavile dame sa stilom pretvarajući je u top koji nosi dozu ležernosti tokom šetnji plažom i druženja na bazenu. Naime, kao sjajan nastavak kupaćeg kostima, dame su svoje svilene marame svezale u čvor i pretvorile ih u neodoljiv top. Bez obzira na to birate li jednobojne marame ili sa uzorkom, zagarantovano ćete imati chic i razigran look. Nosite ih uz hlače širokih nogavica, omiljeni džins ili kratke hlače visokog struka.