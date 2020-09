Balzam ili ulje, šta je bolje za njegu usana?

Stižu hladniji dani, a to donosi i promjene rutine njege naše kože, posebno usana. Na pitanje čime ih adekvatno njegovati odgovor je dala doktor Lili Talakoub iz McLean centra za dermatologiju i njegu kože u SAD-u. I balzam i ulje pomažu suhim, dehidriranim usnama. Balzam sadrži voskove koji sprječavaju isparavanje vlažnosti iz gornjeg sloja usana, a ulje jednostavno hidratizira usne, ali ne zaustavlja gubitak vlage iz njih, pojasnila je.

Napomenula je da, iako je balzam najčešće u upotrebi kada je mekoća usana u pitanju, on nije dobar izbor kod izuzetno suhih usana.

"Voskovi u balzamima pomažu u održavanju vlage, ali kada ih ne nanesete, možete se osjećati kao da su vam usne postale ovisne o njima i da ih trebate koristiti sve više", rekla je.

Savjetovala je, ukoliko želite koristiti balzame, birajte one koji u sebi sadrže pčelinji vosak ili shea maslac, a izbjegavajte balzame sa umjetnim mirisima, bojama, aromama i sa lanolinom koji može iritirati osjetljivu kožu.

"Umjesto da premazujete usne balzamom svakih sat vremena, pokušajte to raditi jednom do dva puta dnevno", dodala je, pa se osvrnula na ulje za njegu usana. Kaže kako ono možda neće "zarobiti" vlagu onako kako to čine balzami, ali neće ni stvoriti osjećaj ovisnosti o proizvodu, a opet će odlično hidratizovati usne.

"Ako se odlučite za ulje, predlažem ono od suncokreta, jojobe, kokosa i argana, ali savjetujem da se klonite ulja s mirisima ili onih koja sadrže cimet jer isušuju kožu. Ulje nanosite dva do tri puta tokom dana", kaže doktor Lili Talakoub, a prenosi wellandgood.com.

