Bež boja, savršen izbor za elegantna ljetna izdanja

Od millennial pink do mente i limun-žute boje, neki od najistaknutijih trendova kada govorimo o bojama i koji su se pojavili u modi posljednjih godina imaju zajedničke crte - svijetle su, smjele i zasigurno ne ostaju neprimijećene.

U ovoj ljetnoj sezoni ekipi se pridružuje nova must have nijansa - bež boja.

Klasična, nježna i sofisticirana, bež boja jedan je od najdecentnijih, ali i najsvestranijih modnih trendova sezone koji će obilježiti ležerne i elegantne, dnevne i večernje ljetne kombinacije. Iako je mnogi modni znalci svrstavaju u grupu neupečatljivih boja, njene raskošne i brojne nijanse danas su jedan od najboljih izbora za modne kombinacije - decentna, svestrana i jednostavna za kombinovanje s različitim bojama, uzorcima i teksturama koje donosi ljeto, bež boja i ove sezone iznova osvaja.

Od nježnih prljavobijelih tonova do raskošnijih toplih nijansi, bež boja se ističe u ljetnim kombinacijama u koje unosi dozu klasike i elegancije. Od elegantnih odijela do prozračnih i ležernih lanenih modela, bež boja daje pečat predivnim ljetnim modelima. Uz one najprozračnije komade kojima donosi elegantan izgled, bež boja je jedan od omiljenih izbora za modne dodatke. S klasičnom torbom ili elegantnim sandalama u bež boji nikad ne možete pogriješiti.

Iako naizgled jednostavna i neupečatljiva, bež boja svoje najraskošnije lice pokazuje u kombinaciji s različitim teksturama koje donose omiljeni ljetni materijali poput lana, čipke i končanih tkanina.

Kako ovog ljeta nositi bež boju?

Bež boju dame vole jer je njena bezvremenost neporeciva. Za elegantni poslovni izgled kombinujte bež sa bijelom i crnom bojom, za ležerno i udobno ljetno izdanje spojite s laganim traperom, dok će savršeni večernji look stvarati u kombinaciji s jarkim bojama poput crvene, boje fuksije i kobaltnoplave te sa sjajnim i efektnim metalik modnim dodacima kao savršenim modnim začinom.