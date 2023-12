Bivša radnica trgovine obućom otkrila koja je prava svrha Uggsica (VIDEO)

Među najpopularnijim čizmama za hladno vrijeme svakako su Uggsice. Mekane su i tople, a mnogi ih rado nose i kad padne snijeg.

.No, bivša radnica trgovine obućom na svom je TikToku otkrila kako ih ljudi zapravo pogrešno nose te kako one uopšte nisu namijenjene za zimsko vrijeme.

TIktokerica Lex ima cijeli serijal na svom profilu u kojem dijeli različite dogodovštine iz svijeta trgovine. Tako je prepričala jedan doživljaj u kojem je otkrila kako popularne Ugg čizme uopšte nisu namijenjene za snijeg. Prema njoj, uprkos tomu što su tople i mekane, a mnogi ih i nazivaju bucama, u pitanju nije sigurna zimska obuća.

Lex je prije desetak godina radila u trgovini obuće. Djevojčica od 11-12 godina je s ocem došla po Uggsice. Ocu se nisu svidjele čizme, smatrao da je da neće biti dobre za led ili kišu. Lex je pojasnila kako je bio sasvim u pravu, no djevojčica je insistirala jer njene prijateljice ih nose po ledu i snijegu. Situacija je to koju je često viđala.

Odlučila je biti iskrena prema kupcima i potvrditi da Uggsice zaista nisu rađene za zimu. Uopšte nisu namijenjene vanjskim uslovima.

"Ako je vani suvo i čisto, sve će biti u redu, ali izbjegavajte ih nositi po snijegu, bljuzgi, ledu, bilo čemu takvom", rekla je i dodala kako su Uggsice zapravo dosta skliske te uopšte nisu vodootporne.

Čemu onda služe?

"Objasnila sam im kako su Ugg čizme dizajnirane u Australiji kao nešto toplo i udobno što nosite nakon, primjerice, surfanja. Da, mekane su i udobne i pufaste, ali nisu za vlažno vrijeme", pojasnila je Lex.

Djevojčica je i nakon pojašnjenja nastavila govoriti kako ih njene prijateljice nose po snijegu. Lex je to bilo sasvim jasno, no i dalje, ističe, to jednostavno nije njihova namjena.

"Đonovi Uggsica su od pjene, a ne gume, to je kao da hodate po snijegu u japankama", rekla je. "Mnogi prodavači će vam ih prodati kao zimske čizme jer su skupe".

Ocu je pokazala čizme koje zapravo jesu vodootporne i prikladne za zimsko vrijeme. Zahvalio joj je na iskrenosti i na kraju nije kćerki kupio Uggsice, no rekao joj je da će svakako preporučiti trgovinu upravo temeljem njene profesionalnosti i znanja.

"Uggsice su za jesen, a ne zimu", "Ne sviđaju mi se, ali da ih kupim, nosila bih ih po kući," "Razmišljala sam da ih kupim, tako da mi je ovo puno pomoglo", "Uvijek koristim vodootporni sprej na njima", "Poskliznula sam se na led i slomila ruku dok sam ih nosila. Zbilja nisu za zimu", neki su od komentara ispod videa, prenosi Index.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.