Čarape na sandale modni imperativ 2018.

Nekada davno postojalo je modno pravilo koje se nikako nije smjelo prekršiti. Sandale idu isključivo na bosu nogu!

No kako to inače biva, pravila su tu da se krše. Pogotovo ona u svijetu mode jer danas stilisti i poznati modni kreatori predlažu da čarape ovog ljeta budu obavezan modni detalj na sandale.

Prije nešto manje od godinu dana svi su u čudu gledali u noge Kendal Džener jer se po crvenom tepihu Filmskog festivala u Kanu prošetala u sandalama s kaiščićima, ispod kojih je nosila prozirne čarapice.

To je bio jedan od prvih stajlinga za koje je zaslužna Marni Senofonte, stilistkinja koja stoji iza vizuelnog identiteta Bijonsinog albuma "Lemonade", i koja je tačno znala šta radi.

Nije trebalo dugo čekati da se čarapice pojave i na pistama. Manekenke na "Valentinovoj" reviji šetale su u čarapama nalik onima koje nose teniseri, ali izrađenim od svile. Uskoro su soknice i sandale postale obavezna oprema polaznika revija, a i drugi dizajneri uključili su se u igru. Pa sada, osim trendi cipela ili sandala s mašnom, sve modne kuće u ponudi imaju i čarape koje idealno pristaju uz njih.

Francuska dizajnerka Izabel Marant kreirala je metalik čarape koje sežu do sredine lista, dok je "Gucci" predstavio one ukrašene logom brenda, kakve je već nosila Rijana. "Prada", "Balenciaga" i "Nº21" predlažu sportske modele koji su sve samo ne za sportske aktivnosti. Izrađeni su od poliestera i ukrašeni kristalima. A i cijena pojedinih modela je paprena i seže čak do 150 evra. Trend najavljen dizajnerskim kolekcijama za proljeće/ljeto 2018. već se pojavio i u high street prodavnicama po nešto povoljnijim cijenama.

Čarape kao igra proporcija

Jedna od glavnih briga oko nošenja čarapa je vizuelno skraćivanje nogu. A to možete da riješite tako što ćete obući suknju midi dužine. Kada nosite ravne sandale s čarapama važno je ostaviti malo gole kože između vrha čarapa i donjeg ruba hlača. U protivnom ćete izgledati kao da nosite sandale na pidžamu.

Pa tako ravne sandale i čarape idu dobro na kratke suknje, haljinice i kratke hlače.

Kombinacija otvorenih sandala i čarapa će vjerovatno uzdići najviše obrva i privući najviše pogleda. Kao što je bio slučaj kod ravnih sandala, važno je ostaviti malo gole kože između vrha čarapa i donjeg ruba hlača. Sandale s otvorenim prstima je možda najteže ukomponovati s čarapama. Ako čarape nisu dovoljno tanke i kvalitetno napravljene postoji velika mogućnost da ćete na nožnim prstima dobiti žuljeve. A isto tako, ova kombinacija neće izgledati baš lijepo ako na vrhu nožnih prstiju vanjski rub čarapa viri van. Dakle najbolje ih je upariti s tankim čarapama, a ova kombinacija će odlično ići i na večernji izgled.

Ako želite eleganciju, odaberite boju čarapa sličnu sandalama, a želite li istaknuti sandale, odaberite kontrastnu boju čarapa.

Važno je odabrati čarape koje odgovaraju vašem modnom stilu. Što znači, ako volite klasičan stil, budite klasični. Ako volite moderno, budite moderni i eksperimentišite. No, prije svega stil čarapa bi trebalo da odgovara vašem obliku tijela i nogu. Jer čarape do gležnja bolje izgledaju na višim i tanjim nogama.