Četiri trenda za 2023. godinu: Prirodno je u modi

Iako je tek početak godine, trendovi na polju ljepote su već odavno definisani.

Prije je svaka decenija nosila trendove koji su je obilježili, sada svaka godina nosi nešto novo. Zapravo, svaka sezona ima svoj trend. Nagovještaj trendova za 2023. godinu vidjeli smo već u godini prije pa se čini da će se zadržati neko vrijeme.

Y2K groznica se nastavlja

Y2K skraćeni je naziv za 2000. godinu. Iako se isprva radilo o kompjuterskoj grešci, taj termin proširio se i sada obuhvata modne i beauty trendove s početka milenijuma. Ovdje konkretno mislimo na šminku. Ono što je krenulo prošle godine, nastavlja se. To su pastelna sjenila sa šljokicama, krupnim ili sitnim. To je plavo sjenilo od kojeg smo godinama zazirali i sjaj na usnama. Takođe, šljokice se miješaju u tekuće pudere za blistavu bazu, a sve to stapa se u futuristički, a istovremeno nježni izgled.

Topli tonovi kose

Kada je riječ o trendovima za farbanje kose, ove godine platinasto plava neće više biti u trendu, već će je zamijeniti ona toplija u boji meda.

Isto je i sa smeđom kosom, koja će biti prošarana toplim pramenovima. Takve boje lakše je održavati, a i kosa trpi manje oštećenja. Beauty trendovi u koloraciji i za druge boje kose naginjaće prema prirodnijim bojama.

Skincare kao šminka

Nastavlja se popularnost prirodnog izgleda i kože koja izgleda kao koža, a ne kao da nosite masku na licu. U prvom planu je i dalje zdrava, nahranjena i hidratizirana koža. Umjesto pudera, tu su tonirane kreme i serumi, a umjesto proizvoda u kamenu ili prahu, tu su oni kremasti koji su istovremeno šminka i skincare. U 2023. godini, što se šminke tiče, manje je više.

Minimalistički i elegantni nokti

Naravno, uvijek će tu biti šljokica, cirkona i nail arta, ali glavni trend biće elegantne jednobojne manikure. Prije svega, tu je najbitnija njega i priprema, a naposlijetku je bitno da nokti budu uredno nalakirani i da lak bude sjajan i postojan. (Buro.hr)