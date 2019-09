"Chanel" angažovao transrodnu osobu za kampanju

Da je modna industrija postala sve inkluzivnija potvrđuju svakodnevne promjene kojima svjedočimo proteklih nekoliko godina. Nekad je bilo nezamislivo da pistom hodaju plus size manekenke, a danas se nalazimo u eri kada je upravo jedna takva - Ešli Grejem, jedan od najuticajnijih modela današnjice.

Svijetom je nedavno odjeknula vijest kako "Victoria's Secret" u svoj šou prvi put uvodi transrodnu osobu, Valentinu Sampaio iz Brazila, koja je na svom Instagram profilu otkrila kako snima editorijal za liniju "Pink", koja je dio "Victoria's Secret" brenda.

Sampaio je ispisala istoriju i kada je kao prvi transrodni model pozirala na naslovnici prestižnog modnog časopisa "Vogue" 2017. godine. Najnovija vijest s ovog polja dolazi iz francuske modne kuće, čiji su čelnici angažovali prvu transrodnu osobu za novu kampanju "Chanel Beauty". Riječ je o Tedi Kvinlivan, koja je na svom Instagram profilu podijelila srećnu vijest.

"Ne plačem samo kada sam tužna, nego i u trenucima lične pobjede, a ovo je bio upravo takav trenutak. Moj cijeli život je jedna velika borba. Konstantno su me maltretirali i prijetili mi, a tukao me i otac. Radila sam za 'Chanel' u vrijeme kada niko nije znao da sam transrodna osoba, a nakon što je šira javnost doznala, mislila sam da me više neće htjeti angažovati. Međutim, nalazim se u njihovoj beauty kampanji kao prva transrodna osoba koja je radila za njih. Jako sam srećna i ponosna što mogu predstavljati svoju zajednicu na ovakav način. Svijet će uvijek pokušati umanjiti vašu vrijednost, a na vama je da se ustanete i nastavite boriti. Jer ako odustanete, nećete nikada doživjeti osjećaj trijumfa. Hvala svima koji su moj san pretvorili u realnost", napisala je ponosna Tedi.

Tedi je prethodno radila i za ostale prestižne modne kuće kao što su "Gucci", "Louis Vuitton" i "Chloé".

