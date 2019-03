Chanel predstavio posljednju kolekciju Karla Lagerfelda

Luksuzna modna kuća Chanel održala je danas prvu modnu reviju bez svog umjetničkog direktora, slavnog njemačkog kreatora Karla Lagerfelda, preminulog prije dvije nedjelje.

Revija je počela minutom ćutanja i odavanjem pošte Lagerfeldu, koji je radio za Chanel od 1983. godine. Smotra, čije je kreacije on dizajnirao, završena je ovacijama i pjesmom "Heroes" britanskog muzičara Dejvida Bouvija.

Tokom revije, pušteni su dijelovi razgovora Lagerfelda s novinarima u kojima prenosi prve utiske rada za Chanel.

Na modnoj reviji su bili između ostalih glumice Penelope Kruz i Monika Beluči, bivša manekenka Klaudia Šifer i Ana Vintur, urednica američkog modnog časopisa Vogue.

The #CHANELFallWinter 2019/20 collection by Karl Lagerfeld and Virginie Viard was presented earlier today at the Grand Palais turned into a snowy mountain village. #CHANELintheSnow #PFW pic.twitter.com/8agfAsCn8B