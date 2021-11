Čizme na vezanje modni trend jesenje sezone

S prvim jesenjim danima u naše cipelare i kombinacije vratile su se omiljene gležnjerice i najavile početak sezone čizama.

Uz povratak omiljenih klasika, prve jesenje kolekcije istakle su nove, trendi modele, koji će obilježiti sezonu ispred nas i biti jedan od najpoželjnijih modnih dodataka za hladne dane. Kada govorimo o čizmama, trendovi nas ove jeseni nisu iznenadili, ali su ponudili sve što možemo poželjeti - od niskih gležnjerica do modela iznad koljena, u klasičnim bojama poput crne i smeđe preko životinjskih uzoraka do trendi tonova.

Nakon pregleda najboljih modela kaubojskih čizama, visokih čizama do koljena i gležnjerica, vrijeme je da fokus stavimo na još jedan trendi model, koji će plijeniti pažnju ove jeseni i zime - čizme na vezanje, moderne i udobne.

Trendi čizme za jesenje kombinacije

Čizme na vezanje model su koji se posljednjih nekoliko godina provlači kroz obavezne modne dodatke za jesenje i zimske dane. Iako su se posljednjih godina našle u središtu modnih trendovi, one nisu novost na modnoj sceni. Još od viktorijanskog doba čizme na vezanje bile su modni dodatak vrijedan pažnje, a svoju popularnost zadržale su kroz različite dekade - od sedamdesetih do devedesetih, kada su se vratile u novom, grunge stilu.

Ove sezone čizme na vezanje dolaze u velikom broju različitih modela inspirisanih trendi modelima iz prošlih vremena. Od high enda do high streeta, u kolekcijama popularnih modnih kuća, dizajnera i brendova ove sezone možemo pronaći sve - od grubih military modela do modela inspirisanih elegantnim viktorijanskim modelima koj prate liniju stopala i vežu se do samog vrha čizme.

Među novim trendi čizmama na vezanje ove jeseni istakli su se i modeli s chunky platformom te efektni modeli do koljena, koji će posebno dobro izgledati u kombinaciji sa ženstvenim suknjama i haljinama.