Crvene šljokičaste usne

Zaboravite sve što znate o crvenim usnama, jer Pat Mekgrat i Bela Hadid imaju sve što vam je potrebno za najljuđu noć, a riječ je o sasvim posebnom make-up izgledu.

Svi znamo da su crvene usne klasičan i uvijek siguran izbor. Dosad se izbor svodio na dvije vrste crvenih ruževa za usne - one mat i one sjajne. No, sada se vreva počinje podizati oko onih šljokičastih. Video koji je objavila Pat Mekgrat sa šljokičastim crvenim usnama Bele Ha-did sve je ostavio bez daha.

Evo kako ih stvoriti:

1. Iscrtajte usne crvenom olovkom te ih popunite.

2. Na olovku za usne nanesite crveni ruž.

3. Na usne nanesite ljepilo za šljokice. Riječ je o posebnom proizvodu teksture slične balzamu za usne na koji se šljokice jednostavno nalijepe i fiksiraju.

4. Nanesite šljokice uz pomoć prsta primjenjujući lagani pritisak.

5. Obrišite ostatak šljokica oko usana te koristite korektor kako biste popravili sve pređene linije.