Cvijeće pomaže kod glavobolje, nesanice i probave

U ljepoti cvijeća uživamo svim čulima. Ono nas osvaja svojim oblicima, bojama i mirisima, ali i svojim simboličnim porukama.

Priroda je cvijeću, kao uostalom i svom bilju, podarila svojstva koja možemo iskoristiti da bismo bili ljepši, zdraviji i psihički zadovoljniji.

Cvijeće u sebi skriva cvjetne esencije, cvjetna eterična ulja, koja se već vijekovima koriste u narodnoj medicini, a u savremeno doba i u sve popularnijoj alternativnoj metodi aromaterapiji.

Cvjetna eterična ulja mogu se dodati vodi za kupanje, nakapati u mirisne lampe ili iskoristiti u različitim pripravcima. Cvjetne arome imaju ljekovita i kozmetička svojstva, ali i dokazano djelovanje na našu psihu, posebno na emotivan život.

Mirisi mogu pomoći ako ste pod stresom ili nervozni, ili ako se osjećate iscrpljeno, bezvoljno ili otuđeno. Eterična ulja dobijena od cvjetova pomažu kod glavobolje i nesanice, ali i kod problema s probavom ili cirkulacijom.

Kako učiniti da ulje ispravno djeluje

No, kako bi eterično ulje u mirisnoj lampi, vodi za kupanje ili u nekom kod kuće izmiješanom pripravku, oblogu ili ulju za masažu zaista djelovalo, pri kupovini odaberite samo potpuno čista i prirodna eterična ulja vrhunske kvalitete, koja se dobijaju od organski uzgojenog cvijeća u odgovarajućem podneblju. U protivnom, sintetički nadomjesci ili nečiste mješavine mogu imati sasvim suprotno djelovanje i mogu uzrokovati glavobolju ili alergiju.

Cvjetne kupke

Bez sumnje, i najobičnije kupatilo mirisnom kupkom možete pretvoriti u ekskluzivni prostor za relaksaciju. Kupka sama po sebi djeluje pozitivno na cijelo tijelo, a posebno na kožu, mišiće, živce i krvotok te relaksira, smiruje, oživljava i osvježava tijelo i psihu. Dodana eterična ulja mnogostruko pospješuju djelovanje kupke na naš organizam djelujući kroz pore i udisanjem.

Najbolje vrijeme za uranjanje u mirisnu cvjetnu kupku je naveče oko 21 čas. Voda neka bude topla, nikako vruća, najbolje temperature između 30 i 34 stepena, a u njoj nemojte ostati duže (ali ni kraće) od 20 do 30 minuta. Kako se prirodna, čista ulja ne vežu sama uz vodu, zavisno o cvjetnoj vrsti, pomiješajte 10 do 15, najviše 20 kapi ulja s četiri do pet kašika emulgatora, meda ili slatke pavlake, pa tek onda mješavinu dodajte vodi za kupanje.

Kako izabrati pravo eterično ulje

Eterična ulja birajte prema cvijeću i mirisima koje najviše volite ili u skladu s dominantnim osjećajima toga dana. Na primjer, da biste odagnali osjećaj otuđenosti, osjećaj hladnoće ili usamljenosti, izaberite eterično ulje ruže, jasmina ili lavande.

Ulje ruže, uz koje u vodu možete dodati i latice ruža ubranih u vrtu, umiriće vaše živce, utopliti srce, ali i uskladiti probavu i krvotok. Za smirivanje nakon stresnog i užurbanog dana, vodi za kupanje dodajte eterično ulje kamilice ili, još bolje, izmiješajte po tri kapi ulja ruže, geranije i komorača.

Eterična ulja potiču i erotične osjećaje, te su posebno djelotvorna dodana kupki za dvoje. Za kupku s afrodizijačkim djelovanjem izmiješajte po pet kapi ulja ylangylanga, sandalovine i jasmina.

No, cvjetne kupke mogu djelovati i na smanjenje nekih zdravstvenih poteškoća. Kupka od kamilice smiruje grčeve u stomaku, od ruže menstrualne grčeve, a od lavande grčeve u mišićima. Kupka od lavande takođe smanjuje glavobolju i uspavljuje.

Cvjetni mirisi

Mirisi dokazano utiču na organizam i psihu. Nos je neposredno povezan s najstarijim dijelom našeg mozga, u kojem su smješteni centri za osjećanje i doživljavanje mirisa, ali i produkciju hormona važnih za mnoge tjelesne funkcije, na primjer imuno i reproduktivnog sistema. Mirisi eteričnih ulja stoga djeluju ne samo na psihu, nego i na tijelo. Njima možete bitno uticati na emocionalni život i raspoloženje, ali i smanjiti ili otkloniti mnoge poremećaje i poteškoće sa zdravljem.

Cvjetni mirisi mogu pomoći ako ste pod stresom ili nervozni, ili ako se osjećate iscrpljeno, bezvoljno ili otuđeno.

Kako najbolje iskoristiti potencijal mirisnih ulja

Najjednostavniji i najbolji način na koji se mogu iskoristiti svi potencijali mirisnih cvjetnih eteričnih ulja, odnosno aromaterapije, su mirisne lampe. Prilikom kupovine mirisne lampe obratite pažnju da između posude za vodu i postolja za svjećicu bude otprilike deset centimetara. Ako je voda preblizu vatri, počinje kuvati, čime se smanjuje kvalitet i učinak eteričnog ulja. U mirisnu lampu stavite oko pet supenih kašika vode i nakapajte, ovisno o vrsti cvjetne esencije, oko pet kapljica ulja.

Kako koji miris djeluje

Miris ruže smanjuje glavobolju, nervozu i poremećaje spavanja, te smiruje.

Neroli ili cvijet narandže djeluje protiv iscrpljenosti, smanjuje stres i opušta, oslobađa od strahova i podstiče optimizam.

Lavanda smiruje i oslobađa od stresa, ali njen miris pomaže i kod opekotina i akni.

Miris irisa pomaže pri uspostavljanju unutrašnje ravnoteže i razgrađivanju psihičkih blokada.

Ljubičice smanjuju agresivnost i pomažu kod reume.

Kamilica je pravi melem za dušu, ali, osim što smiruje duh, smiruje i tijelo.

Geranija podstiče komunikaciju te harmoničnost i kreativnost u međuljudskim odnosima.

Miris eteričnog ulja jasmina pomaže kod PMS sindroma.

Cvjetni pripravci za ljepotu

Zahvaljujući njihovim ljekovitim i kozmetičkim svojstvima, mirisne cvjetove ili njihova eterična ulja možete iskoristiti i kao sastojke za različite domaće pripravke. Njima možete uljepšati svoju kosu i lice, riješiti se glavobolje i celulita, odmoriti oči, ali i omekšati te namirisati rublje.

Cvjetovi kamilice u narodnoj se medicini odavno koriste za uljepšavanje kose. Za osvježavanje prirodne ili plavo obojene kose skuvajte čaj od kamilice, dodajte sok od pola limuna te mlakim čajem isperite kosu. Da bi vaša kosa dobila volumen, a frizura bila postojana, jednu supenu kašiku cvjetova kamilice prelijte vrelom vodom, procijedite i dodajte malo šećera. Potom mlaki čaj rasporedite po kosi osušenoj frotirom. Kosu nemojte ispirati, nego je oblikujte fenom.

Za čišćenje, ali i smirivanje nadražene kože lica, pripremite parnu kupku od šake sušenih cvjetića lavande dodanih u vrelu vodu.

Da biste ublažili crvenilo na nosu i obrazima uzrokovano proširenim i ispucanim kapilarama, kožu tapkajte vatom umočenom u vodicu od ruže, koja će ojačati vezivno tkivo.

Protiv glavobolje, u 800 ml uzavrele vode nakapajte po jednu kapljicu eteričnog ulja lavande, mažurana i melise, te pijte tokom dana.

Za umorne oči (posebno nakon rada na računaru), u supenu kašiku mlijeka nakapajte četiri kapljice ulja ruže, pa to dodajte u ¾ l hladne vode. U vodu potom namočite mali ručnik, ocijedite ga, stavite na oči i držite 15 minuta. Za mirisno rublje, umjesto omekšivača, u vodu za ispiranje dodajte pet kapi ulja lavande, tri kapi ružmarina i šest kapi limuna. Da biste se riješili celulita, pripremite ulje za masiranje kritičnih zona, te pomiješajte po šest kapljica ulja lavande, borovice i naranče s 50 ml ulja jojobe.