Danilo Drobnjak o najnovijoj kolekciji "Giambattista Valli x H&M"

Jedan od najpoznatijih lanaca odjeće, H&M, krenuo je u još jednu saradnju s poznatim dizajnerima, ovoga puta s Giambattistom Vallijem. Ovaj dizajner visoke mode je poznat po ekstravagantnim, raskošnim haljinama koje naglašavaju ženstvenost, a koje je dizajnirao i za ovu saradnju.

Kako je saopšteno, kolekcija za žene i muškarce stiže 7. novembra u H&M prodavnice u cijelom svijetu, pa tako i u njihovu prvu radnju koja je otvorena u BiH, a nalazi se u Banjaluci. O novoj kolekciji, saradnji sa slavnim dizajnerom, te modnim novitetima za "Nezavisne" je govorio Danilo Drobnjak, direktor za marketing i komunikacije regionalnog H&M-a za zapadni Balkan.

Kako je najavljeno, u ženskoj kolekciji prevladavaju haljine od tila i čipke s mnoštvom romantičnih detalja, kao i jaknice u kombinaciji kože i krzna, kaputići s vezom, nekoliko sukanja i bluza te modni dodaci poput torbica, marama, nakita i čarapa s printom logotipa. Što se tiče muške kolekcije, prevladavaju jakne različitih materijala, od kojih se posebno ističe parka jakna s motivom slika iz 17. vijeka. Tu su još i hlače, bokserice i čarape sa životinjskim i uzorcima cvijeća.

NN: S obzirom na to da trenutno lansirate limitiranu kolekciju "Giambattista Valli x H&M", na kojem principu birate dizajnere iz svijeta visoke mode, te koliko su se do sada te saradnje pokazale kao pravi potez?

DROBNJAK: Naša avantura počela je još davne 2004. s legendarnim Karlom Lagerfeldom, da bi u narednim godinama saradnje s brojnim poznatim svjetskim dizajnerima, kao što su "Versace", "Cavalli", "Balmain" i mnogi drugi, prerasle u neku vrstu tradicije. Svake godine naši kupci s nestrpljenjem čekaju da saznaju s kojim ćemo dizajnerom sarađivati. Te saradnje jačaju naš brend i ujedno pokazuju da dizajn nije stvar cijene. Sve dok dobijamo pozitivan odgovor od naših kupaca, nastavljamo dalje.

NN: Svijet je potpuno poludio za crvenom haljinom koju je na reviji nosila Kendal Džener, da li je to dobitna kombinacija - sjajan odjevni predmet zajedno sa svjetskim imenom koje će to da iznese?

DROBNJAK: To je sigurno oproban recept u današnjem marketingu i PR-u. Ali nekada i naši kupci sami "odluče" koji će to odjevni predmet biti u centru pažnje, potpuno spontano. Prije nekoliko godina, kada smo sarađivali s jednom drugom dizajnerskom kućom, pojavila se paparazzo fotografija Džesike Albe u jednoj od haljina iz kolekcije, koja je preko noći postala predmet želje svih žena, koja se i dan-danas kolokvijalno zove "Jessica Alba haljina".

NN: "Giambattista Valli x H&M" je u stvari visoka moda u saradnji sa komercijalnom, da li je to i cilj, visoku modu približiti svima?

DROBNJAK: Tako je, to nam je i bila ideja, da visoku modu učinimo dostupnom svima. Sarađivali smo s mnogim dizajnerima, ali ovo je prvi haute couture dizajner s kojim radimo i sudeći po reakcijama, naši kupci su oduševljeni.

NN: U kolikoj mjeri H&M diktira modne trendove?

DROBNJAK: Sigurno ih diktiramo, ali naša poslovna vizija je prije svega moda i kvalitet po najpovoljnijoj cijeni, na održiv način, i to što svako od naših kupaca može da izgradi sopstveni stil, bez obzira na to šta je aktuelno, a šta ne.

NN: Po Vašem nahođenju, šta će se to nositi u idućoj sezoni, koji odjevni komad i koja boja će zaokupiti sve?

DROBNJAK: Na tome vrijedno radi tim naših dizajnera smještenih u Head officeu u Stokholmu i to za svaki od departmana koje imamo - "Ladies", "Men", "Divided", "Kids" i "Babies", uključujući i modne dodatke.

NN: Moda je jedan vid umjetnosti, da li je možda to razlog zašto se predstavljanje vaše kolekcije održalo u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske i koliko je lokacija za ovakve događaje bitna?

DROBNJAK: Svaka kolekcija priča neku svoju priču i da, bitno nam je da prostor u kome ćemo predstaviti kolekciju prati i njen duh. S obzirom na to da ove godine sarađujemo s Vallijem, koji je umjetnik u svijetu mode, bilo nam je logično da to bude u muzeju. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjaluci je predivan prostor i izuzetno nam je drago što smo u njemu predstavili našu kolekciju u vidu izložbe fotografija u kojima su Vallijeve kreacije i njegova inspiracija za kolekciju u glavnoj ulozi.

NN: U moru svega što nas danas okružuje, koliko je teško istaknuti se nečim novim, odskočiti iz mora istog i napraviti svojevrsan iskorak?

DROBNJAK: Mislimo da su baš zbog toga dizajnerske kolekcije važne, jer se bar jednom godišnje ponudi nešto što odudara od uobičajene ponude u prodavnicama. Zato nam je posebno drago što ćemo, samo osam mjeseci nakon otvaranja prve radnje u Banjaluci, moći našim dragim kupcima da ponudimo nešto novo i neponovljivo.

NN: Kada je moda u pitanju, kao da više ne postoje pravila, da li se slažete s novim postulatom koji je obrnut od uvriježene krilatice pa sada glasi "više je više"?

DROBNJAK: H&M je ponosan na činjenicu da kod nas u radnjama možete pronaći sve što vam je potrebno, bez obzira na to koliko godina imate, s koliko novca raspolažete i koji je vaš lični stil. Diverzitet je bitan i kada je stil u pitanju. Ako je jednom moto "više je više", a drugom "više je manje", to je potpuno OK, bitno je da se svako ko posjeti našu radnju osjeća autentično i ispunjeno. Jer, jednostavno, u modi nema pravila.