Dio tijela koji ne njegujete, a čini vas starijima

Njega kože dio je svakodnevnog rituala ljepote za sve koji drže do sebe, ali čak i oni najiskusniji često zanemaruju dio tijela koji je iznimno vidljiv i kojeg ne možemo sakriti.

Pranje kose, svakodnevno nanošenje krema na lice i losiona na tijelo, sve je to dio beauty rutine. Međutim koliko pažnje obraćate dijelu tijela iz kojeg zapravo svi nesvjesno i iščitavamo dob drugih ljudi? Riječ je o rukama. Suhe, ispucale i crvene ruke čine vas starijima.

Rutina protiv starenja najčešće je koncentrisana na lice, odnosno bore na licu. Izgled ruku također igra značajnu ulogu u cjelokupnoj percepciji. Nepravilnosti, kao što su pigmentacija ili crvenilo, suha koža i ispucale ruke, na vašu dob dodati će vam par godina više.

Rezultati nedavne britanske studije koja je procjenjivala starost ljudi kroz njihove ruke, upravo je to i dokazala. 69 posto ispitanika procijenili su da su ljudi sa suhim rukama bili čak i do 10 godina stariji nego li su to uistinu bili. Dobro njegovane i nježne ruke dodjeljivane su mlađim dobnim skupinama.

Obratite pažnju na vaše ruke, pogotovo u zimskom periodu. Redovno nanosite kremu za ruke, a najbolje su one koje sadrže aloe veru, ekstrakte algi, hijaluronsku kiselinu i pantenol.

(NN/wall.hr)