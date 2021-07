Dizajner iz Srbije kreirao najbizarniji Gagin kostim do sada

Miodrag Guberinić, porijeklom iz Srbije, već godinama živi i radi u Njujorku gdje dizajnira svoje snove. Do sada je sarađivao sa mnogim planetarno popularnim divama, među kojima je i Madona. Jedna od njegovih najnovijih kreacija je bizarni kostim Lejdi Gage koji je pjevačica nosila u reklami za "Dom Perignon".

Njegov nesvakidašnji talenat je prvo prepoznat u kreativnim projektima u izlozima prestižnih radnji (Bloomingdales, Macy’s, Lord & Taylor, Prada, Bergdorf Goodman, Tiffany & Co, Saks Fifth Avenue…).

Radio je na dvije posljednje Madonine svjetske turneje, "Rebel Heart" i "Madam X", kao i na brojnim pozorišnim predstavama na Brodveju od kojih su najsvježije "Frozen", "Moulin Rouge", "Mean Girls", "Pretty Woman", "Hamilton". Od TV produkcija "The Tick","Gotham","Mrs Maisel", "SNL", a od najnovijih filmova radio je kao kostim asistent illustrator na Spilbergovom rimejku "West Side story", kao i na filmu "A Beautiful Day in the Neighborhood".

Jedna od njegovih najnovijih kreacija jeste i bizarna futuristička haljina koju je Gaga nosila u okviru kampanje za "Dom Perignon".

"Nisam imao dilemu da želim da studiram scenski kostim. Moja nastavnica likovnog Lučija Toma u osnovnoj školi u Pančevu je bila kostimograf i prva me je uputila ka ljudskoj figuri i negovala moj rani talenat. Na pripremama za Fakultet primenjenih umetnosti imao prilike da radim sa Marinom Medenicom i Draganom Jelovcem od kojih sam mnogo naučio. U klasu me je primila profesorka Ljiljana Petrović kod koje sam razvio maštu slikajući i praveći kostime. Ona je nas studente uvek inspirisala da nađemo svoj originalni umetnički izraz i da realizujemo svoje ideje kroz skice, koliko god one apstraktne bile. Mislim da sam tu stekao ljubav za slikanje i stvaranje rukama. I dan-danas u svom stvaralaštvu želim da mi kostim ima makar nešto, ako ne sve, što sam lično napravio, da nije sašiveno već na neki način, modelovano rukama", rekao je Guberinić ranije u intervjuu za "Zadovoljna".

Posebno je tada, govoreći za "Zadovoljna", istakao i svoju saradnju sa Madonom.

"Moja saradnja sa Polom Tazvelom na 'Hamiltonu', kao i prokjekat 'Iconoclasts' za Pradu sa Majklom Vilkinsonom su mi otvorili vrata za saradnju sa njom, tačnije Arijanom Filips koja je Madonin kostimograf i stilista poslednjih 20 godina. Ona me je angažovala da razvijem i izvedem dizajn ideje sa njenih skica, prototipe oklopa, oglavlja i maske za Madonu i njene plesače za predstojeću turneju. Imao sam svoj tim sa kojim sam mogao sve da odradim u rekordom roku uz vrhunski kvalitet izrade. Madona ima visok standard i pristup svim mogućim dizajnerima na planeti. Uz to, ona ocenjuje perfekcionizam u svakom smislu. Bilo je to jako značajno, veliko iskustvo za mene i odskočna daska za dalje poslove. A posebno mi je značilo to što sam pozvan da radim i njenu narednu turneju", rekao je Miodrag.