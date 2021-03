Dizajnerka iz BiH jednostavnim kreacijama stala na crtu trendovima

Pored toga što sam supruga i majka, željela sam posao, htjela sam da stvorim nešto. U meni se probudio neki revolt i sad sam tu gdje jesam. Napravila sam brend. Ovako svoju priču počinje Dobojka s trenutnom adresom u Zenici Maja Alibegović, dizajnerka koja stoji iza brenda "Naked Maja".

"Ljubav prema dizajnu nastala je još kad sam bila djevojčica, kasnije se to nastavilo kroz tinejdžerske dane kada bih sebi napravila neki odjevni komad i traje i dan-danas. Dugo godina sam imala želju za šivaćom mašinom, za svojim odjevnim predmetima, za jednostavnošću za kojom sam tragala, a nisam je nalazila. Samim tim sam se odlučila pokrenuti ovu priču", ispričala je Maja, koja je posljednjom kolekcijom trenerki oduševila sve koji traže udobnost i stilizovanost u jednom odjevnom predmetu.

"Trenerke su nastale iz želje za jednostavnim, udobnim komadom odjeće. Ja nisam ljubitelj šljokica ili printova, 'manje je više', što se kaže. Zimi volim da sam u trenerci, i iz želje da sebi nešto tako napravim, nastala je trenerka koja je definitivno pun pogodak", objasnila je Maja.

Naime, Majin brend odlikuje osjećaj udobnosti i kvalitet, a upravo je u tom stilu i posljednja kolekcija trenerki, koje izgledaju veoma moderno, a pritom pružaju komotan i ugodan osjećaj.

"Ono što je meni najbitnije kod stvari koje pravim jeste udobnost. Volim da spajam razne teksture materijala, volim minimalizam. Pravim stvari koje mi trebaju, koje volim i sama da nosim. Što se tiče materijala, već unaprijed znam od kojeg materijala želim da bude odjevni predmet, međutim zna se desiti da kupim materijal i tek onda smišljam šta ću od njega da napravim. Zato i volim svoj posao, jer mogu da pustim mašti na volju", iskrena je bila Maja.

Za "Nezavisne" je ispričala i da je na početku sve šila sama, međutim veća potražnja je donijela i više posla, stoga njen tim sada čini troje ljudi, a po svemu sudeći, još će da se razvijaju.

Iako je uvriježeno mišljenje da oversize komadi koji odišu dozom udobnosti gube svoju bitku na polju elegancije, Maja nije saglasna s tim, te ističe da ne treba da budemo bez odjeće ili u preuskoj odjeći da bismo se osjećali lijepo i da bi nas drugi smatrali privlačnim i lijepim, te je kratko i jasno naglasila - "to ili imaš ili nemaš u sebi".

U stvari koje kreira uloženo je mnogo ljubavi, ali i truda. Živimo u svijetu "brze mode" i sve se svodi na trendove koji se slijepo prate, međutim Maja ističe da je čini srećnom to što u posljednje vrijeme ima sve više ljudi koji vole handmade stvari i ne žele biti kao klonovi.

"Iskreno, možda će zvučati čudno, ali ne trudim se da se izdvojim, jer to dolazi samo po sebi. Volim mir, volim rad, ne volim pritisak da moram nešto da napravim što bi me izdvojilo. Ljudi sami prepoznaju moj rad i trud, to me izdvaja. Vodim se time da sigurno postoje ljudi koji bi nosili iste stvari kao i ja, što se u zadnje dvije godine definitivno pokazalo tako", naglasila je Maja.

Nakon uspješne kolekcije trenerki, koje zaista osvajaju svojim izgledom, ali i udobnošću, Maja vrijedno radi na pripremanju novih stvari. Iako nije htjela puno da otkriva, za "Nezavisne" je podijelila da će prevladavati sportske stvari, pored toga, kako ističe, u novoj kolekciji će se naći kul haljine, jakne i nove torbe.