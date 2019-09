Djevojčica iz Beograda najmlađi kreator Pariske nedelje mode

​Priča Tare Katarine Popović pokazuje kako urođena kreativnost i jedan domaći zadatak mogu da dovedu do toga da jedna devojčica postane najmlađi kreator u istoriji Pariske nedelje mode?

I dok nije pošla u školu, crtala je haljinice, ali je sve krenulo od jednog domaćeg zadataka.

"Imali smo zadatak iz likovnog da nacrtamo prvo slovo svog imena, a meni je prosto tako došlo da nacrtam kao mozaik. Ni tada nisam nešto posebno razmišljala o tome šta crtam, slušala sam muziku i bila sam u svom svetu, a boje su se same sklapale", kaže Tara.

Njena majka Aleksandra Kostadinović navodi da je kćerci uvokek pružala podršku da slobodno vrokeme provodi u onome što je najviše zanima, a da je ona sama pronašla izraz u crtanju.

Za svoj monogram „T“, Tara je dobila peticu. I na tome bi možda sve ostalo, da Tara nije ponkela svoje bojice i blokče i crtala dok je čekala da se završi mamina izložba. Dok su skupljale eksponate, Tarine crteže slučajno su primijetili oni koji talente prepoznaju. Uslijedio je jedan, pa drugi poziv.

"Rekli su mi da nemam pravo da odustanem, jer je moja ćerka od doajena Pariske nedelje mode ocenjena kao potencijalni raskošni talenat i da moramo doći u Pariz u septembru. Kada sam spustila slušalicu, tu je nastupio naš Beograd, shvatila sam da imam zadatke", prisjeća se Tarina majka.

I kako vjeruje, jedino je ovde moguće da oni koji se ovim poslom nikada nisu bavili okupe tim koji će za 10 dana po Tarinim crtežima napraviti 10 haljina po svim standardima visoke mode, koje će nositi svetski modeli na prestižnoj Pariskoj nedelji mode.

"Mi smo sada kupili materijal, probali nam tom materijalu Tarin kolorit, juče smo to uradili i sada to, pošto je proba uspela, ide kod dizajnera. Oni prave njih po Tarinim crtežima, koji su rađeni drvenim bojcama, pretvaraju to u pripremi za štampu, a onda naši iskusni pozorišni i filmski modelari hvataju u svoje ruke", objašnjava Aleksandra Kostadinović.

Djevojčica koja se do sada od vršnjaka razlikovala možda jedino po tome što je dve školske godine završila u jednoj kalendarskoj, a sada će biti najmlađi kreator u istoriji Pariske nedelje mode kaže da slava nije razlog zbog kojeg želi da postane kreatorka.

"Možda će to sada zvučati već viđeno, ali mene u stvari jako pogađa plastika u okeanima i ja bih u suštini sav svoj novac želela da dam u te svrhe", ističe Tara.

Haljine moraju da budu završene do 20. septembra, moraju da urade i 300 kataloga. 28. ih čeka proba u ambasadi Srbije u Francuskoj, a 30. septembra počinje Tarina bajka.

(RTS)