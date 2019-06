Duge suknje za dozu glamura

Duge suknje su apsolutni hit ovog ljeta. Lepršave, plisirane ili sa cvjetnim motivima, suknje mogu da budu kakve god želite. One prekrivaju nedostatke i naglašavaju i izdužuju vašu figuru.

Nakon nekoliko sezona u kojima su suknje i hlače često otkrivale barem naše gležnjeve, ove godine suknje opet postaju duže, odnosno apsolutni must have je makar jedna u dužini do zemlje. Suknja je jedan od najprivlačnijih i najženstvenijih komada garderobe i to je zaista neosporno. S obzirom na to da su praktične i ultrafunkcionalne, rado ih nosimo u mnogobojnim prilikama.

Zašto ih volimo

Osim što su ugodne za nošenje i idealne za prikrivanje sitnih nesavršenosti, duge suknje imaju i druge prednosti zbog kojih ih žene vole. Između ostalog, za razliku od dugih haljina koje znaju biti bezoblične, maksi suknje naglasiće vaš struk bez obzira na to s čime ih uparite, a upravo je mogućnost kombinovanja s različitim komadima još jedna prednost dugih sukanja.

Kombinovanje

Duge suknje odlično se slažu s običnom bijelom majicom kratkih rukava, s čipkastom bluzom, kao i sa slip topom. Takođe, na duge suknje možete nositi sandale, baletanke, patike. Ukoliko birate svjetlije ili neon nijanse, potrebno je kombinovati ih sa tamnijim ili neutralnim nijansama. Ne morate ih obavezno kombinovati sa kraćim i uskim majicama, recimo duža bluza s puf rukavima može biti odličan izbor uz dugu suknju, za neku svečaniju priliku.

Prilikom odabira idealne maksi suknje važno je uzeti u obzir kroj te znati ocijeniti kakav oblik vam najbolje pristaje. Posljednjih sezona sve se više u modu vraća vintage stil.

I na kraju, jednom kada obučete dugu suknju, vjerovatno ćete dobiti potrebu i da se malo zavrtite ispred ogledala i promatrate kako leprša oko vas. Duga suknja komad je koji će kombinovan i na najjednostavniji način svakoj kombinaciji donijeti dozu glamura i učiniti da se osjećate poput princeze.