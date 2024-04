Evo kako da izbrišete bore oko usana

Bore oko usana su vidljivi tragovi vremena koji svjedoče o životu ispunjenim smijehom i radostima.

I dok su one neizbježne pratilje starenja, postoji način da se sačuva mladolikost i da se ove bore umanje ili odlože.

Dermatolozi predlažu proaktivni pristup u njezi kože oko usana. Ključ je u redovnoj upotrebi proizvoda protiv starenja, poput seruma sa faktorima rasta koji podstiču proizvodnju kolagena i elastina, čineći kožu glatkom i smanjujući pojavu finih linija.

Ne zaboravite na zaštitu od sunca – korištenje dnevne kreme sa zaštitnim faktorom je neophodno, s obzirom na to da su bore oko usana često rezultat dugotrajnog izlaganja suncu.

Nanesite i malo kreme na usne kako biste ih zaštitili.

Noćna krema je važna za dubinsku hidrataciju i obnavljanje kože tokom noći. Kvalitetne noćne kreme mogu značajno smanjiti bore, čineći kožu hidriranom i čvrstom.

Vitamin C nije samo za posvjetljivanje kože. On takođe podstiče proizvodnju kolagena, što ga čini korisnim za ublažavanje bora oko usana. Lokalni serumi sa vitaminom C mogu biti vaš saveznik u borbi protiv prvih znakova starenja.

Sa ovim savjetima i redovnom njegom, možete usporiti pojavu bora oko usana i zadržati mladoliki izgled kože, prenosi "Espreso".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.