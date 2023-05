Evo kako da pripremite stopala za sezonu otvorene obuće

Zamislite ovo: vani je prekrasni dan i obule ste omiljene sandale koje su mjesecima bile zapostavljene u vašem cipelaru.

I tada shvatite kako su vaša stopala bila zanemarena još od prošle godine.

Ne brinite, donosimo par savjeta koji će vam pomoći da veoma brzo dobijete glatka stopala.

Potapanje stopala

Potopite stopala u toplu vodu u koju ste dodali gorku so (negdje ćete naići i na naziv Epsom so). To će omekšati kožu stopala te ujedno pomoći da se riješite naslaga mrtvih ćelija kasnije. Pomenuta so ima antimikrobna dejstva i umirujuće dejstvo, a što pomaže površinama između prstiju da ostanu što duže čiste.

Turpija za stopala

Možete je nabaviti u gotovo svakoj apoteci, a ako je niste dosad koristile, krajnje je vrijeme da počnete.

Isturpijajte grube dijelove stopala, a što su najćešće pete i dijelovi ispod prstiju. Ovo je najbolje raditi u tušu, a birajte turpiju koja ima grubu i nešto manje grubu stranu.

Isturpijajte suva stopala (mnogo bolji rezultati nego da to radite na mokrima) prvo grubom pa onda i onom malo manje grubom stranom.

Isperite i ponovo pređite preko dijelova za koje se čini da na njima ima naslaga od odumrlih ćelija kože.

Hidratacija

Nakon tuširanja, odmah nanesite kremu na stopala. Kada je riječ o stopalima, kreme koje će "odraditi" najbolji posao (čitajte: koje će pomoći da vam stopala ponovo budu nježna i glatka) jesu one u čiji sastav ulaze mliječna kiselina i alfa hidroksi kiseline.

Još jedna odlična stvar koju možete uraditi jeste da nanesete sloj kreme na stopala, obujete pamučne čarape i tako spavate – rezultat je fantastičan.

Odaberite odgovarajući lak

Na kraju, vrijeme je i da uljepšate nokte. Odvažne, svjetlije boje (kao što su: nijanse crvene, ružičaste i koralne) i tamnije, "bogate" boje (kao što su kobalt, bordo i kremasta bijela) na najbolji način će vam uljepšati stopala, jer stvaraju savršen kontrast između noktiju i boje kože.

A kada dobijete preplanuli ten, birajte žuti lak: apsolutno ćete se iznenaditi efektom, prenosi Mini magazin.