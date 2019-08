Evolucija kupaćeg kostima: Od vunenih haljina do bikinija

Iako ne postoje tačni zapisi o razvoju kupaćeg kostima kroz istoriju, odjeća koja je pokrivala plivače od glave do nogu s početka 20. vijeka pretrpjela je velike promjene. A kroz zanimljiv razvoj moderne istorije može se pratiti i razvoj kupaćeg kostima.

Osmi vijek

U osmom vijeku, primjera radi, ženski kupaći kostimi su podsjećali na balske haljine. Bili su zatvoreni, sa dugim rukavima, u više slojeva i sa širokim padom te obavezno izrađeni od materijala koji neće biti providan kada se pokvasi.

U viktorijanskoj eri su se na plažama mogle vidjeti nanizane "mašine za kupanje", odnosno mini-kočije sa četiri točka. One su predstavljale neku vrstu kabina za presvlačenje na točkovima, sa konjskom vučom. U njima su žene prevožene do dublje vode u koju su ulazile direktno iz kabine, tako da ih niko ne vidi u kupaćim kostimima. Na isti način su se i vraćale na obalu.

Deveti vijek

Sredinom devetog vijeka ženska odjeća za kupanje i dalje je pokrivala gotovo cijelo tijelo. U modu ulaze takozvane turske pantalone ili blumers (dobile su ime po Ameliji Blumer, koja je pokušala da uvede neku vrstu pantalona u žensku odjeću). Ovakve pantalone su se nosile ispod jedne vrste kaputića ili haljine. I blumers pantalone i ove haljine su izrađivane od punog flanela, koji je, natopljen vodom, bio veoma težak i svakako nije bio od pomoći pri plivanju.

Muški kostimi postali su slobodniji te su otkrivali u to vrijeme i dio noge, pa čak ponekad i dio grudi ispod vrata.

Tek 1860. godine se na tržištu pojavljuju muške kupaće gaće zvane caleçons, koje su ubrzo postale popularne. Nošene su uz majicu. Do promjene dolazi i kod ženske odjeće, koja je postala kraća te više bila prilagođena tijelu. No, i dalje su to bile teške vunene haljine koje su u sebi znale imati i do osam metara tkanine.

Anet Kelerman

Poznata australijska plivačica Anet Kelerman 1907. godine je došla u SAD kao plivačica za sinhronizovano plivanje. Uhapšena je u Bostonu na plaži kada se pojavila u uskom modelu od čvrstog pamuka, bez obaveznog korzeta. Iako je ovaj model imao duge nogavice i bio zakopčan do grla, bila je uhapšena. Za tadašnje pojmove bilo je nedopustivo da se tijelo nazire kroz mokru tkaninu. Anet je poslije nekoliko godina dizajnirala svoju liniju kupaćih kostima, ali su mahom bili cenzurisani.

Tridesetih godina 20. vijeka u modu su ušli kupaći od lateksa i drugih prijatnijih materijala. Prvi put u istoriji kupaćih počelo je da se vodi računa o obliku, pa su neke zone - grudi i zadnjica, počele da budu izraženije od drugih, a ruke više nisu morale da budu pokrivene. Ova promjena izazvala je skandal! Tek tridesetih godina žene su u potpunosti otkrile noge i ramena.

Prava revolucija stigla 1946. godine

Luj Rear, elektroinženjer, ušao je u istoriju kao otac bikinija - kupaćeg koji je nastao u porodičnoj radionici donjeg veša koju je vodila njegova majka. Rear joj je pomogao i tako je nastao prvi bikini koji je izazvao pravi potres, ravan onome koji su izazvale hidrogenske bombe koje su te godine Amerikanci bacili na ostrvo Bikini po kome je Rear i nazvao svoj proizvod, znajući da će imati efekat bombe.

Bikini, prvi kupaći kostim koji je otkrivao pupak i koji je reklamiran kao najmanji na svijetu, je izazivao toliku sablazan da Rear nije mogao da pronađe ženu koja je bila spremna da ga obuče čak i u reklamne svrhe, pa je na kraju angažovao profesionalnu striptizetu, 19-godišnju Mišel Bernardini.

Prije ovoga, bikini, ali ne toliko slobodan, se pojavljivao u holivudskim filmovima tridesetih godina prošlog vijeka, što je izazivalo stalne kritike Crkve bez obzira što je nošenje ovog kostima spadalo u neku vrstu umjetnosti. Normalno, nijednoj ženi van studija u kome su snimani filmovi nije padalo na pamet da ga obuče.

Prošle su godine prije nego što su žene počele masovno da nose bikini na plaži. Pravi uspjeh je doživio pedesetih godina prošlog vijeka, kada ga je Brižit Bardo obukla u filmu "I bog stvori ženu".

U sedamdesetim bikini dobiva oblik trouglova koji se vezuju trakicama i jedva pokrivaju intimne dijelove.

U istoriji bikinija ostaće zabilježeno da su za njegovu veliku popularnost, pored Brižit Bardo, zaslužne i Merilin Monro, Rita Hejvort, Ursula Andres i Sofija Loren.

Bikini u Ex-yu

Ko je žena koja je bila toliko hrabra da u bivšoj Jugoslaviji prva obuče bikini teško je otkriti, ali Ana Saso, mis Jugoslavije 1982. godine, unijela je novinu... Tokom defilea izašla je na pistu sa bikinijem visoko podignutim na kukove, dok su ga sve ostale djevojke nosile nisko. Dugo se pričalo da nije najljepša i da je titulu mis dobila zahvaljujući ovom triku, koji je njene lijepe, duge noge učinio još ljepšim.

Tog ljeta sve djevojke na plažama su svoj bikini dizale visoko na kukov