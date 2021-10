​Face lift bez hiruškog zahvata ili botoxa moguće je napraviti - barem vizuelno.

Za to vam je potrebno malo šminke, a u nastavku otkrijte kako.

Face lift uz pomoć šminke

Držite prste na sljepočnicama sa strane obrva i povucite ih malo unazad, vidjećete da vam lice odmah izgleda čvršće. To je efekat koji želimo postići - ali ipak bi trebalo izgledati prirodno. Ne treba vam ništa više od korektora, sjenila i možda olovke za oči. Kako bi to trebalo funkcionisati?

Dakle, započinjete s matiranim sjenilom za oči po vašem izboru, nanesete ga na pregib kapka i uklopite ga u lagani "cat eye" oblik. To znači sljedeće: povlačite sjenilo u vanjskom uglu sužavajući ga prema van. Ali, ne previše – i nemojte odmah uzeti previše tamnu boju.

Zatim možte upotpuniti izgled sjenila kako želite. Ili ostavi tako, zatamnite vanjski ugao drugim tonom ili stavite svjetlucavo sjenilo na kapak.

Face lift korak po korak

Prvi korak za make-up face lifting je eyeliner. Povlačite ga tačno, ravno i fino prema sljepoočnici. Što je eyeliner duži, to postaje dramatičniji. Ovaj izgled se zove "Fox Eyes".

I sada dolazi ključna tačka: uzmite korektor i s pomoću aplikatora povucite liniju od vanjskog ugla oka do sljepoočnice. Savjet: samo pomislite da je korektor produžetak donje linije - to čini ugao savršenim, što zauzvrat pruža efekat podizanja.

Sada korektor popravite četkom ili beauty spužvicom, samo pazite da rub sjenila ostane što oštriji. Stavite korektor s puderom i gotovo ste spremni. Ako vam je to previše napadno, rub možete minimalno sakriti sjenilom za oči. Ali, što je linija tačnija, to je efekat podizanja izraženiji. Znamo da to možda nije za svakodnevnu uporabu, ali definitivno izgleda posebno. Inače, ovaj izgled često vidimo na Belli Hadid (u slučaju da ste se ikada zapitali koja je njena tajna - to je to, između ostalog).