Feher za "Nezavisne": Nema razloga da naša tradicija ne živi na ulicama svijeta

​Nama je nekako standard da se samo KUD-ovi bave tradicijom i očuvanjem iste, a iz mog ugla svi iz svoje sfere djelovanja mogu učiniti mnogo zanimljivom tu tradiciju i dopustiti joj neke nove pobjede, ispričao je Marko Feher povodom nove kolekcije "Kozara Etno Fusion", koja je nakon premijere u Banjaluci imala sjajne reakcije publike.

Što se dizajna tiče, kada se od starog napravi novo, od novog nešto unikatno u čarobnim rukama stvaraoca i dizajnera Marka Fehera, dobije se jedinstvena i vanvremenska kolekcija. Ovim povodom govorio je za "Nezavisne novine".

NN: Spojili ste prošlost sa sadašnjošću, a dobili kolekciju koja je ispred svog vremena, dokle sežu granice Vaše kreativnosti i šta je glavni izvor Vaše inspiracije?

FEHER: Inspiracija je proces koji mozak odradi sam, nešto klikne, sve se poklopi i prosto stvori se nekakva vizija, onda se ta vizija mora razviti i potkrijepiti nekakvim istraživanjem u vezi s temom kojom se bavim. A nekad, kada je u pitanju zadatak, onda to može ići u suprotnom smjeru, što znači nakon istraživanja i izvođenja zaključka o temi dođu taj klik i vizija.

Kreativnost zapravo nema granice, a svi mi koji se bavimo kreativnim poslom u nekom trenutku "režemo" sebi krila kako ne bismo pretjerali i bivali neshvaćeni.

NN: Mladi su ogrezli u neki novi svijet, svijet tehnologije, inovacija, ugledaju se na neke trendove iz dalekih zemalja, a svoju tradiciju potiskuju. No, Vaša kolekcija je na izuzetan način prikazala kako se tradicija moze protkati kroz današnjicu. Da li je upravo to, pogled iz nekog drugog ugla, ono što nam je potrebno kako bismo svoju tradiciju i običaje sačuvali od zaborava?

FEHER: Ne vidim problem u odlascima u svijet i nekim novim poduhvatima, ali vidim problem od ljudi koji žele pobjeći od svoje tradicije. Imamo pravo da ne volimo ili osuđujemo neke od istorijskih događaja u našim društvima, ali bogato kulturno nasljeđe definitivno nije nešto od čega treba da bježimo! Svi mi zapravo imamo tu nekakvu izvornu bazu negdje daleko iza nas u toj tradiciji. Ja mislim da smo se dosta udaljili estetski od tadašnjih vremena, ali apsolutno možemo zadržati neke segmente kulture. Evo, kada je narodna nošnja u pitanju, imamo jako zanimljive motive koji nemaju razloga da ne žive našim ulicama ili bilo kojim ulicama svijeta. Nisu naši preci bili staromodni, ono što su nam ostavili u tom trenutku je bilo ispred vremena i vrlo je bogato i kreativno. Nama je nekako standard da se samo KUD-ovi bave tom tradicijom i očuvanjem iste, a iz mog ugla svi iz svoje sfere djelovanja mogu učiniti mnogo zanimljivom tu tradiciju i dopustiti joj neke nove pobjede.

NN: Jednom prilikom ste spomenuli da je istraživanje ključ svakog rada. Koliko je istraživanja iziskivala upravo ova kolekcija i otkud uopšte ideja da pristupite povezivanju tradicije sa sadašnjim vremenom?

FEHER: KUD "Piskavica" i Turistička organizacija grada Banjaluka su me pozvali i predstavili projekat i, evo, sada se desio taj trenutak da ideja dobije i realizaciju. Ja sam im odmah rekao da neću raditi tradicionalne nošnje i da to možda nije nešto što će ljudi očekivati kada je inspiracija tradicija, ali oni su svakako ustrajali u ideji da to bude baš onako kako želim, a opet uz dozu komercijalnijeg pristupa, kako bi kolekcija upravo dobila priliku za ulicu. Istraživanje je glavni dio svake moje kolekcije, za ovu smo čak izlazili na teren sa profesoricom dr Irenom Medar-Tanjgom, te mi je profesorica takođe dostavila sve potrebne izvore i literaturu kako bih izvukao meni značajne stavke tradicionalne nošnje i pretočio je u savremenu.

NN: Vi ste jedna od rijetkih osoba iz oblasti mode i umjetnosti koja konstantno ide uzlaznom putanjom i sve Vaše kolekcije imaju širok odjek, da li to predstavlja određenu dozu tereta i odgovornosti?

FEHER: Hvala mnogo na ovim komplimentima! Ja se u suštini mnogo trudim da svoj posao radim kako treba, a to svakako nosi odgovornost. Svakim projektom dobijate sve više ljudi i sve više ljudi očekuje šta je sljedeće i kako će to da izgleda. Istina je da je svaki novi "poduhvat" sve veći teret, da nadmaši prethodni, te to nikada ne staje, ako volite posao koji radite, onda ta trema uvijek postoji.

NN: Kada je o bojama riječ, zanimljivo i karakteristično za Vas je da izvučete maksimum iz svega. Iako Vaša paleta boja nije široka, upravo tim insistiranjem na jednoj boji kroz različite modele u kolekciji ostvarujete posebnu težinu...

FEHER: Istina je da sam dugo bio zatvoren u tu svoju crnu fazu, te sam možda istraživao više forme, a onda je nastupila i monohromatska kolor faza, gdje su moje oči i mozak pristali da rade samo na jednoj boji bez kombinovanja, a evo ova kolekcija je primjer da sam se otvorio i svijetu uzoraka. Htio sam prenijeti te tradicionalne motive u nove uzorke, zašto bi svi nosili čuveni pepito, a ne neke kozarske motive koji su vrlo zanimljivi. Moram da budem iskren i da kažem da su me profesori sa "Central Saint Martinsa" nekako usmjeravali na boje i kombinovanje uzorcima, na čemu sam im zahvalan!

NN: Kada bi trebalo da povučete paralelu između Marka Fehera u privatnom smislu i Marka Fehera kao dizajnera, koliko Vas ima u obje uloge i šta su Vas godine u ovom poslu naučile i oblikovale kao osobu?

FEHER: Ja sam i jedan i drugi podjednako. Nema tu nikakve razlike, mada ponekad imam nekog trećeg sebe, mislim da bih mogao napraviti još jedan brend kao alterego pa da vidim koji će biti bolji od ove dvojice :D. Posao me naučio da je ustrajnost i dosljednost sebi najbitnija stavka. Svi brzo prilagođeni nekako i brzo ispare. Nestanu. Biti i njegovati individualnost je mukotrpan i teži, ali i dugoročno gledano bolji izbor.