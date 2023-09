Frizura iz Afrike dominirala na banjalučkim ulicama

​BANJALUKA - Afro-pletenice su u Banjaluci popularne unazad pet godina i postaju apsolutni hit svakog ljeta, a ovog ljeta ova frizura dostigla je svoj vrhunac te postala najviđeniji trend na banjalučkim ulicama.

Mogli ste primijetiti na svim festivalima, gradskim plažama, pa i sportskim događajima da svaka druga djevojka nosi ove pletenice, kazala je ovo Dženeta Merdanović, Banjalučanka koja se bavi izradom afro-pletenica.

Kod nas su one, kako kaže, sve popularnija ljetna frizura, koja plijeni pažnju, a djevojke dolaze iz mnogih gradova i država kako bi uradile ove pletenice upravo u Banjaluci.

"Nije lak zadatak pronaći nekoga ko zna napraviti prave afro-pletenice pa stoga djevojke u potrazi za pravom frizurom prelaze kilometre. Reći ću da nema grada u BiH iz kojeg bar jedna djevojka nije bila u Banjaluci zbog ove frizure, a brojni su i gradovi iz susjednih zemalja", kazala je Merdanovićeva te dodala da su to djevojke koje se ne boje probati nešto novo, imaju uvijek različite želje i neograničen izbor boja u ponudi.

Dodaje da trenutno u Banjaluci nema puno djevojaka koje se bave ovim poslom, svega tri ili četiri, a cijene se kreću od 100 do 300 KM, zavisno od toga kakve pletenice klijent želi.

"Sam način izrade je dosta složen i traži puno preciznosti, znanja i, naravno, ljubavi. Ja sam pletenice naučila raditi prije osam godina od dugogodišnje prijateljice iz Etiopije, koja je već dugi niz godina nastanjena na našim prostorima. Kako je raslo naše prijateljstvo, tako je i moja strast prema pletenicama postajala sve veća. Savladala sam i nosila apsolutno svaku moguću tehniku, a ima ih mnogo. Moja želja da naučim plesti prave afričke pletenice nije nastala iz potrebe da danas-sutra to bude moj životni poziv, moj posao je nešto sasvim drugo, a pletenice su velika ljubav ili, kako još volim reći, to nije samo stil, to je način života", ispričala je ova talentovana Banjalučanka s osmijehom na licu.

Pletenice se, kako kaže, jednostavno održavaju, a uz pažljivu brigu mogu se nositi sedmicama.

"Afričke pletenice su drevna i tradicionalna afrička vrsta frizure, rade se isključivo rukama uplitanjem vještačke niti u prirodnu kosu. Osim što izgledaju lijepo, pletenice urađene na pravi način podstiču rast kose te čuvaju kosu od svih vanjskih negativnih faktora", pojasnila je ona.

S druge strane, kako kaže, na netu možete pronaći mnogo negativnih komentara, gdje djevojkama opada kosa, ne mogu skinuti pletenice jer su vezivane nekakvim čvorovima uz glavu, što nipošto nije jedan od načina izrade afro-pletenica.

"Razlog za to je što na našim prostorima nema sertifikovane obuke za te vrste frizura, a svakako nemamo priliku kod nas sretati puno ljudi iz tih krajeva svijeta koji bi bili voljni podijeliti znanje. Iz toga proizlaze različiti pokušaji da se nešto nauči gledanjem video-klipova, koji obično završavaju katastrofom", rekla je ona te dodala da bi pletenice trebalo da djeluju baš suprotno od toga.

"Izrada pletenica traje satima, precizno dijeljenje kose, pravilno uplitanje vještačke vlasi od korijena kose, a dobar omjer vještačke kose i kose koju djevojka ima su ključni. Ima tu naravno još puno toga, ali pletenice i nisu nešto što možete naučiti za jedan dan, radi se o poslu koji zahtijeva konstantno usavršavanje", objasnila je Merdanovićeva.

Dodaje da se, poput nje, i mnogo klijentkinja zaljubilo u pletenice.

"Onda se iz poznanstva rodi prijateljstvo i sad mogu ponosno reći da su meni pletenice otvorile neki lijep prozor u svijet i mnoga ženska srca", zaključila je ona.